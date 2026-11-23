Desde parlantes, lentes de sol y hasta autos y cuatrimotos tendrá la sexta subasta aduanera gestionada por la Aduana Regional de Iquique.

El catálogo de la subasta se encuentra disponible desde el pasado 13 de noviembre y tendrá una amplia variedad de productos. Las mercancías están almacenadas en recintos de las Aduanas de Arica, Iquique, Antofagasta y la Región Metropolitana.

El evento se realizará de manera electrónica entre el martes 24 y el jueves 26 de noviembre, a través del sitio web www.subastaaduanera.cl.

Desde Aduanas detallaron que hay 17 lotes con equipos de audio que contienen parlantes, consolas mezcladoras e instrumentos de amplificación, cuyos valores fluctúan entre los $37.000 y los $329.000.

Mientras que en accesorios habrá 19 lotes de lentes de sol de marcas como Ray-Ban, Vogue, Ralph Lauren y Oakley, con precios que parten desde los $51.000 y llegan a $144.000.

También habrá dos cuatrimotos eléctricas modelo QT-E08, cuyo valor inicial es de $491.000; un auto Suzuki Kizashi (año 2012) desde $613.000; y un Mazda Premacy (año 2006) con un monto base de $294.000. Estos artículos tienen restricción y solo pueden circular en Zona Franca, precisaron desde Aduanas.

Adicionalmente, habrá un lote de bandas elásticas de alta resistencia para yoga con un valor base de $43.000, y un lote de 69 cajas de plafones LED redondos con sus respectivos accesorios por un mínimo de $68.000.

A ello se suman dos rollos de pasto sintético para canchas de fútbol y un lote de 24 tubos de metal octagonal de 11,5 metros de largo.

Quienes deseen participar en la subasta aduanera deben ingresar a la página www.subastaaduanera.cl, registrarse con su ClaveÚnica y revisar el catálogo de productos.