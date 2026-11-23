Los robos violentos de vehículos en Chile registran una disminución del 24% en lo que va de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según informó este lunes el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Durante un punto de prensa posterior al comité policial, el secretario de Estado detalló que la reducción equivale a 1.768 casos menos respecto de 2025, resultado que atribuyó al trabajo coordinado entre distintas instituciones.

“Son 1.768 casos menos de robo violento de vehículos respecto al año anterior”, destacó.

En esa línea, Arrau valoró la labor conjunta de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y los municipios, además de la participación del sector privado.

“Eso es gracias a la labor de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público, de los municipios y también del sector privado”, sostuvo.

Fiscalizaciones y combate a desarmadurías ilegales

Entre las acciones destacadas por la autoridad se encuentran las fiscalizaciones vehiculares y las investigaciones destinadas a desarticular desarmadurías ilegales, utilizadas para comercializar vehículos robados o sus piezas.

El ministro también mencionó la colaboración de las concesionarias de autopistas como parte de los esfuerzos para enfrentar este tipo de delitos.

“Es un todo que hoy día tiene esta cifra disminuyendo fuertemente”, afirmó.

Pese a las cifras informadas, el titular de Seguridad Pública reconoció que la disminución de los delitos no implica que el problema esté resuelto.

“Es un avance importante, pero siempre recordar que nos queda un largo camino por delante para recuperar la tranquilidad que teníamos en nuestras calles”, señaló.

En particular, Arrau apuntó a la preocupación de los conductores por la seguridad en accesos a autopistas y determinadas intersecciones durante la noche, sectores donde persiste el temor a sufrir asaltos.

El Gobierno sostuvo que continuará con el trabajo coordinado de las policías y las demás instituciones involucradas para enfrentar los robos violentos de vehículos.