El Presidente José Antonio Kast realizó este lunes un punto de prensa desde La Moneda, en compañía de todos los ministros de su gabinete.

El hito se produjo luego de su gira oficial por Asia, en busca de oportunidades comerciales para el país, y tras semanas de caídas en las encuestas, en medio de la crisis por las rebajas de penas a agresores de menores de edad y de resultados económicos negativos.

En este contexto, el mandatario destacó los logros del viaje y de sus primeros meses en el cargo. Posteriormente, sostuvo: “¿Queda todavía el tema del desempleo? Sí. ¿Hay ruidos políticos en el ambiente? Sí. Pero no nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo por los ruidos políticos que puedan existir”.

“¿Miramos las encuestas? Obviamente miramos las encuestas. ¿Definen nuestro actuar? No lo han definido jamás, porque hay puntos de importancia suma que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa. Ruido político, como les digo, sí. ¿Va a afectar en las encuestas o ha afectado las encuestas? Sí. Pero nuestro gobierno no se define por el buen o mal resultado de una encuesta; se define por la mejor calidad de nuestros compatriotas”, añadió.

Más adelante, aseguró que “tenemos hoy día una fecha, que es el 11 de marzo, donde cumplimos un año, y vamos a dar cuenta de cómo ha habido un cambio radical en lo que es la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y ahora, manos a la obra en la urgencia que tenemos por delante hoy día, que es el empleo. Vamos a poner a todos los sectores de nuestro gobierno a trabajar fuertemente en los planes que ya anunciamos y en otros que están por presentarse”.

Finalmente, sentenció: “Muchas gracias por esta cobertura y los invito a pensar en grande, a pensar en Chile, no quedarnos pegados en uno u otro ruido político. Hay un antes y un después de lo que hemos logrado y eso es en beneficio de todos nuestros compatriotas”.