El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes que su Gobierno concentrará sus esfuerzos durante los próximos 100 días en enfrentar el desempleo, al que identificó como la principal urgencia pendiente de su administración, y adelantó que el 11 de marzo presentará un balance de su primer año en La Moneda.

El Mandatario realizó el anuncio tras encabezar un consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, su primera reunión con los ministros luego de regresar de una gira oficial por Vietnam, China y Japón.

Durante el punto de prensa, Kast defendió los avances que atribuye a su administración en seguridad y control migratorio, pero reconoció que la situación del mercado laboral continúa siendo uno de los principales desafíos.

“Hoy nuestra emergencia es una: el empleo. Evidentemente tenemos una situación compleja en temas de empleo, que venía con tasas de desempleo muy altas”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que el Ejecutivo enfocará sus políticas en mejorar las condiciones laborales y acelerar las medidas de reactivación económica.

La ofensiva de los 100 días

El jefe de Estado explicó que a partir del próximo lunes comenzará un período de 100 días de trabajo intensivo, con miras al 11 de marzo de 2027, fecha en que su administración cumplirá un año.

“Son 100 días donde vamos a trabajar con aún mayor intensidad en esta emergencia que aún sigue latente en Chile, que es el tema de empleo”, afirmó.

Entre las medidas anunciadas, Kast mencionó una mayor ejecución de obras contempladas en el plan Chile Despega y el fortalecimiento de la estrategia gubernamental denominada Modo Empleo.

“Vamos a ir acelerando aún más el tema de la ejecución de obras que señalamos cuando planteamos el Chile Despega. Vamos a poner más fuerza en lo que es el Modo Empleo”, explicó.

El Presidente también adelantó que se presentarán nuevas iniciativas, aunque no detalló sus características ni los recursos que se destinarán a ellas.

Respecto del balance que realizará en marzo, precisó que será una rendición de cuentas distinta de la Cuenta Pública que los mandatarios presentan anualmente ante el Congreso Nacional.

“El 11 de marzo vamos a rendir cuenta de un año de Gobierno y vamos a ir mostrando paso a paso los logros que se han obtenido en este año de trabajo”, señaló.