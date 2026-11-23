El economista Klaus Schmidt-Hebbel se refirió al presente del escenario económico en Chile, en medio de una caída en las expectativas de crecimiento para este 2026.

En conversación con el podcast de Felipe Kast, apuntó que “cuando una economía crece al 1%, cualquier shock favorable te duplica el crecimiento. Pasas del 1% al 2%. Si cae el precio del petróleo, si te compran más exportaciones que antes, si el interés americano, en vez de subir al 5,5%, cae al 2,5%, todos esos factores duplican el crecimiento”.

“Pero esos factores, cuando son negativos y adversos, como fueron este año —aumento del precio del petróleo, aumento de las tasas de interés internacionales, incertidumbre global creciente—, todo eso hace que la inversión se retrotrae”, advirtió posteriormente.

Del mismo modo, apuntó a los shocks negativos que enfrentó el país durante este año: “Hay efectos de cortísimo plazo muy adversos del shock de petróleo, del shock minero, totalmente no anticipado. Esto pasó entre julio y agosto. Nadie lo anticipaba; Quiroz no lo anticipaba cinco meses atrás. El tercer shock es ‘El Niño'”.

Posteriormente se le preguntó si alcanza con la “mega reforma” económica aprobada durante los últimos meses, ante lo cual sostuvo que “faltan muchas otras reformas. Y yo lo dije públicamente también hace algunas semanas atrás: necesitamos una ‘megareforma 2.0’. La ‘megareforma 1.0’, que va a rendir 0,7% de mayor crecimiento los siguientes 10 años en promedio, es insuficiente. Necesitamos una megareforma de la regulación en Chile”.

“La regulación es importante tenerla y tenerla bien diseñada. Pero, lamentablemente, en pura materia de plazos, de 38 países de la OCDE, somos por lejos el país más lento. Estamos en el último lugar en cuanto a la velocidad con la cual se revisan los proyectos, se hace la evaluación de impacto ambiental, y esos son 8, 10 o 12 años en los grandes proyectos mineros”, sentenció el economista.