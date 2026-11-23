La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados será convocada nuevamente esta semana para la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, en su tercer trámite constitucional.

La semana pasada, y luego de tres jornadas de debate y votación, el Senado despachó el proyecto a la Cámara Baja, con la aprobación de fondos para todas las partidas, a excepción de Agricultura, que fue rechazada tras un doble empate en medio de cuestionamientos por recortes al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

Este lunes, en tanto, se prevé sesionar entre las 15:30 y las 17:30 horas para revisar la propuesta en tercer trámite.

La Cámara revisará el articulado de la ley y las partidas en relación con las modificaciones que se hayan realizado en el Senado.

Desde la Corporación explicaron que “dentro de los acuerdos fijados por los comités parlamentarios, las solicitudes de votación separada deberán efectuarse dentro de los 30 minutos de iniciada la sesión”.

En el caso de que la Sala de la Cámara se pronuncie negativamente respecto de una o más enmiendas a su texto despachado en el primer trámite, “se convocará a una comisión mixta con el Senado”.

Dicho trabajo se analizaría en la sesión de este miércoles 25 de noviembre, que se realizará entre las 10:00 y las 14:00 horas.