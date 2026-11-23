El precio del cobre cayó este lunes por décima sesión consecutiva en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y se ubicó por debajo del valor que el Gobierno proyectó como promedio para 2027. Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el metal retrocedió 0,54% y cerró en US$ 5,52 por libra.

El cobre grado A se cotizó en 551,795 centavos de dólar por libra, equivalentes a US$ 12.165 por tonelada, su menor nivel desde el 2 de abril.

Cobre cae por debajo de la proyección del Gobierno para 2027

En el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre, publicado en octubre junto al proyecto de Ley de Presupuestos 2027, Hacienda estimó un precio promedio del cobre de US$ 5,65 por libra para el próximo año. La cotización actual se ubica 2,3% por debajo de esa cifra.

En tanto, el precio de referencia de largo plazo, que se utiliza para calcular el balance estructural y que fijó el comité de expertos en US$ 5,37 por libra, se mantiene 2,8% por debajo del valor actual.

Con este resultado, el metal acumula una caída de 18,1% desde su máximo histórico, alcanzado el 17 de agosto, cuando cerró en US$ 6,74 por libra. Desde el 9 de noviembre, el último día en que subió, el retroceso llega a 13,3%.

La racha bajista también comenzó a afectar el promedio del año. Según Cochilco, el precio promedio de 2026 bajó a US$ 6,14 por libra, levemente por debajo de los US$ 6,15 que el Gobierno proyectó para este año. Aun así, ese promedio se mantiene 38,92% por encima del registrado a igual fecha de 2025.

El promedio de lo que va de noviembre, en tanto, llega a US$ 6,13 por libra, un 7% menos que los US$ 6,59 de octubre, el mes con el precio promedio más alto del año.

Dólar, tasas de interés y dudas sobre la IA presionan al cobre

En las últimas semanas, el cobre se ha visto presionado por la fortaleza del dólar, que se mantiene cerca de sus máximos en 19 meses, por las expectativas de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y por las dudas sobre la inversión en inteligencia artificial, uno de los motores de la demanda del metal durante el año.

En cuanto a los inventarios, las existencias en la LME bajaron 0,32% este lunes, hasta 330.975 toneladas, mientras que en la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentaron 11,59% en la última semana, hasta 30.846 toneladas, su primer incremento en varias semanas.

Los contratos a futuro también retrocedieron. El cobre a tres meses cayó 0,55%, hasta US$ 5,52 por libra, mientras que los contratos para diciembre de 2027 y diciembre de 2028 bajaron 0,57% y 0,40%, respectivamente.

La caída del precio se suma a la menor producción de cobre en Chile, que cayó 8,5% entre enero y septiembre, según Cochilco, y que llevó a que la minería se contrajera 14,7% en el tercer trimestre, de acuerdo con las Cuentas Nacionales del Banco Central.