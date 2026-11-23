La inteligencia artificial y la conectividad fueron protagonistas del ETM Day 2026, encuentro de emprendimiento e innovación que reunió a empresas, startups e inversionistas entre el 19 y el 21 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura.

Durante la actividad, distintos proyectos chilenos mostraron cómo la incorporación de nuevas tecnologías puede contribuir a resolver problemas en sectores como la salud, la minería, el comercio y la ciberseguridad.

Entre las iniciativas destacaron ENIAX y Ecodesarrollo, dos empresas que utilizan herramientas digitales para abordar desafíos en industrias diferentes, pero que comparten la necesidad de contar con infraestructura tecnológica y acceso a información para desarrollar sus soluciones.

Ambos emprendimientos participaron en el encuentro mediante la iniciativa «Una red para crecer» de WOM Empresas, que seleccionó nueve proyectos para acceder a espacios de exhibición y oportunidades de vinculación empresarial.

Inteligencia artificial para mejorar la gestión de horas médicas

Uno de los emprendimientos presentes fue ENIAX, empresa chilena que desarrolla soluciones de inteligencia artificial para mejorar la gestión de citas médicas y la comunicación entre pacientes y centros de salud.

Según información de la compañía, su tecnología opera en más de 650 centros sanitarios de siete países de Latinoamérica y Europa, donde permite automatizar procesos relacionados con la confirmación, cancelación y reprogramación de horas.

La plataforma busca reducir las inasistencias a consultas médicas y mejorar la utilización de los espacios disponibles, mediante el análisis de información y la comunicación con los pacientes.

Entre sus aplicaciones se encuentran los recordatorios de citas, la gestión de listas de espera y el seguimiento de personas que requieren atención.

La empresa utiliza inteligencia artificial para identificar patrones y optimizar estos procesos, con el objetivo de evitar que se pierdan horas médicas por problemas de coordinación.

Ecodesarrollo apuesta por datos e inteligencia artificial para la minería

En una industria diferente, Ecodesarrollo presentó soluciones tecnológicas orientadas al monitoreo de emisiones y la sostenibilidad de las operaciones mineras.

La empresa chilena desarrolló ECO2Mining, una plataforma digital que permite reunir y analizar información sobre la huella de carbono de distintas actividades productivas.

La herramienta considera datos vinculados con el consumo de combustibles, los procesos operacionales y el transporte de materiales, con el propósito de facilitar el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

A través de este procesamiento, las empresas pueden identificar fuentes de emisión y evaluar oportunidades para mejorar su desempeño ambiental.

La propuesta se enmarca en los desafíos de descarbonización de la minería, sector que enfrenta crecientes exigencias para medir y gestionar su impacto ambiental.

WOM Empresas destaca el papel de la conectividad para el emprendimiento

El desarrollo de estas soluciones también plantea la necesidad de contar con redes de comunicación capaces de facilitar el intercambio de información y el funcionamiento de plataformas digitales.

En ese contexto, WOM Empresas participó en ETM Day 2026 con la propuesta «Una red para crecer», orientada a facilitar conexiones tecnológicas y oportunidades de colaboración entre emprendedores.

Desde la compañía destacaron que el acceso a una conectividad confiable constituye una base para que las pequeñas y medianas empresas puedan incorporar herramientas como la inteligencia artificial y mejorar sus procesos.

La iniciativa también contempla una dimensión de vinculación empresarial, al acercar a los participantes a potenciales clientes, socios e inversionistas.

Los nueve emprendimientos seleccionados provinieron de las regiones de Tarapacá, Atacama, Valparaíso y Metropolitana, y representaron distintos sectores productivos.

Durante el encuentro, sus representantes tuvieron acceso a espacios de exhibición y actividades destinadas a ampliar sus redes comerciales.

Tecnología y colaboración para abrir nuevos mercados

Las experiencias de ENIAX y Ecodesarrollo muestran cómo la inteligencia artificial puede utilizarse para abordar problemas específicos, desde la gestión de servicios de salud hasta el seguimiento ambiental de actividades industriales.

Aunque sus aplicaciones son distintas, ambas iniciativas reflejan la importancia de combinar datos, conectividad y capacidades tecnológicas para desarrollar soluciones que puedan extenderse a nuevos clientes y mercados.

El ETM Day 2026 también permitió visibilizar el papel de las alianzas entre empresas consolidadas y emprendimientos emergentes, especialmente cuando facilitan el acceso a infraestructura, contactos y oportunidades de negocio.

Con proyectos vinculados a la salud, la minería, la agroindustria, el comercio y la ciberseguridad, el encuentro puso de relieve las posibilidades de la transformación digital para el ecosistema emprendedor chileno.