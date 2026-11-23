El Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma dio a conocer los resultados de la IV Encuesta de Percepción Social de la Inteligencia Artificial en Chile 2026, que evalúa la relación de la ciudadanía con la IA para aportar evidencia al debate público, la educación y la formulación de políticas públicas.

Aplicada a 1.216 personas a lo largo de las 16 regiones del país, los resultados demuestran que la relación con esta tecnología está cambiando aceleradamente, transitando desde el uso funcional hacia un rol interlocutor más cercano en la vida personal y social.

Uno de los hallazgos más relevantes del informe dice que el 71% de los encuestados ya ha recurrido al menos una vez a una IA (como ChatGPT, Gemini o Claude) para pedir consejos o apoyo sobre problemas personales e interpersonales, abarcando temas de amistad, pareja, familia o situaciones emocionales. 7% declara hacerlo siempre, 16% frecuentemente, 28% algunas veces y 20% casi nunca.

El factor generacional es determinante en esta tendencia: Entre las personas de 18 a 34 años, el 80% lo ha hecho al menos una vez y un tercio (32%) lo hace frecuentemente o siempre. En cambio, en adultos mayores (55 años o más) el 42% nunca ha pedido consejos o apoyo en problemas personales o interpersonales a una IA. En el tramo de 35 a 54 años, el 73% lo ha hecho alguna vez y el 21% lo hace con frecuencia o siempre.

Sin embargo, la encuesta también muestra que los chilenos marcan un límite en la relación afectiva: el 58% de las personas tiene poca o ninguna disposición (38% nada dispuesto y 20% poco dispuesto) a establecer una relación cercana de amistad con una IA. El 19% no se declara ni dispuesto ni reacio y el 22% está algo o muy dispuesto (8% muy dispuesto).

La disposición baja a medida que aumenta la edad: entre las personas de 18 a 34 años, el 29% está algo o muy dispuesto a tener una relación cercana de amistad con una IA, frente al 21% entre los 35 y 54 años y el 16% entre quienes tienen 55 años o más.

Límites éticos: más uso, pero sin ceder el control

La percepción mayoritaria hacia la inteligencia artificial sigue siendo positiva: un 45,8% la considera una oportunidad, aunque la visión de esta como una amenaza subió al 28% (el año pasado alcanzó el 23,3%) y un 26,3% aún no define su postura.

A pesar de esta disposición, los chilenos marcan fronteras operativas. La IA se utiliza más, pero existe la negativa a cederle poder de decisión:

El 57,8% no aceptaría que una IA reemplazara a ninguna autoridad (ministros, parlamentarios, gobernadores, etc).

El 51,0% rechaza que las empresas seleccionen personal mediante IA.

El 50,3% evalúa mal la atención al cliente automatizada.

Otros datos clave

Según el estudio, la desinformación y la pérdida del pensamiento propio son las mayores preocupaciones ciudadanas. Si hablamos del presente, el principal riesgo percibido es la generación de información falsa o difícil de distinguir (25,4%), seguido por el uso o exposición de datos personales (19,5%). En conjunto, el 73,6% de los riesgos actuales se asocian a la pérdida de confianza (información falsa, estafas, uso no autorizado de datos personales y manipulación).

Proyectando el futuro, el principal temor es la reducción de la capacidad de pensar y aprender (27,6%), seguido por el reemplazo de personas en muchos trabajos (23,1%) y que la IA actúe fuera del control humano (18,1%). En la misma línea, la preocupación por perder la capacidad de pensar y aprender crece con la edad: la menciona el 21% de las personas de 18 a 34 años, el 27% de las de 35 a 54 y el 36% de las de 55 años o más.

Por último, otro tema que aborda la encuesta es la valoración de los servicios de atención al cliente mediante chatbots. La mitad de las personas (50%) considera que funciona mal: un 25% cree que no mejorará y otro 25% que sí lo hará. Un 35% la evalúa bien.