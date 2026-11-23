(CNN) — Ucrania hundió un buque de guerra ruso atracado en Libia e inutilizó un buque de carga frente a las costas de ese país del norte de África, afirmó este lunes el presidente Volodymyr Zelensky, en el más reciente ataque de Kiev contra activos rusos lejos de las líneas del frente.

El buque de guerra —identificado como la corbeta Merkury de 344 pies de la Armada— fue atacado con siete drones marítimos, lo que hundió el barco y destruyó un helicóptero de combate a bordo, dijo Zelensky en una publicación en Telegram.

Las impactantes imágenes difundidas por Zelensky mostraban drones marítimos ucranianos dirigiéndose a toda velocidad hacia el buque —uno de los más nuevos de la flota rusa—, el cual estalló en una gigantesca bola de fuego en el muelle de Bengasi, en el este de Libia. Las fotos tomadas por la empresa de imágenes satelitales Vantor mostraban la embarcación sumergida tras el ataque.

El segundo objetivo de Ucrania fue el buque de carga MV ANGARA, que, según Zelensky, Rusia utilizaba para transportar armas.

Los drones marítimos fueron “transportados al lugar designado y lanzados desde una llamada ‘nave nodriza’”, afirmó la agencia de inteligencia de Ucrania.

Rusia afirmó que había “tomado nota” de la declaración de Zelensky sobre los ataques, la cual se produjo horas después de que un presunto dron ucraniano impactara contra un buque de carga ruso a unos 3.200 km de distancia en el mar Báltico.

“Nuestro Ministerio de Defensa se está ocupando de esto”, dijo este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas. “Del mismo modo, cualquier información —en caso de que se considere necesario darla a conocer— se proporcionará a través del Ministerio de Defensa”.

Los ataques ucranianos se produjeron además pocos días después de que una cumbre histórica entre el presidente de EE. UU., Donald Trump; el líder ruso, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, no lograra ningún avance para poner fin a la guerra de Moscú en Ucrania.

El Merkury, de 1.800 toneladas, se encontraba en Bengasi para reabastecerse de combustible en el marco de un acuerdo de cooperación marítima antes de regresar a Rusia, según el Gobierno de Estabilidad Nacional de Libia.

Incorpora algunas de las tecnologías más avanzadas de construcción naval de Moscú, entre ellas materiales de absorción de ondas de radio y un casco y una superestructura diseñados para reducir su firma de radar, según informó la agencia estatal rusa TASS cuando el buque se incorporó a la flota en mayo de 2023.

El Gobierno de Estabilidad Nacional, que controla el este de Libia, afirmó que ha iniciado una investigación conjunta con Rusia sobre el incidente. Señaló que no es parte en la guerra entre Rusia y Ucrania, y que no permitirá que su territorio se convierta en un “escenario para ajustar cuentas”.

La guerra se extiende a África

CNN ya ha informado anteriormente sobre la presencia de Ucrania en Libia, Malí, Chad, Níger, Sudán y Burkina Faso, en un intento por contrarrestar la creciente influencia de Rusia en África, especialmente en la región del Sahel, rica en minerales y propensa a los golpes de Estado.

Libia, un país rico en petróleo y devastado por la guerra, está gobernada por dos gobiernos: el Gobierno de Unidad Nacional, respaldado por la ONU, en el oeste, con sede en Trípoli, y el Gobierno de Estabilidad Nacional, en el este.

Un operador ucraniano de drones navales desplegado en Libia dijo a CNN a principios de este año que su unidad utilizaba una base militar en Misrata, una ciudad del noroeste del país situada al este de Trípoli, como punto de lanzamiento para atacar la flota fantasma de Rusia a cambio de entrenar a las fuerzas locales.

Cuando se le preguntó el lunes sobre los ataques del fin de semana, el operador le dijo a CNN: “Estamos haciendo lo que podemos. Y podemos hacer mucho”.

Mientras el Merkury se incendiaba el domingo, se llevaba a cabo una operación transfronteriza de extinción de incendios a unas 3.200 km de distancia, en el mar Báltico, donde, según el ejército finlandés, un día antes un buque de carga ruso había sido alcanzado, por lo que se sospecha que eran drones ucranianos.

Los servicios de emergencia de Finlandia, Rusia y Estonia trabajaban para extinguir un incendio en el Sparta II, en un caso poco común de cooperación entre Rusia y los miembros de la OTAN, firmes aliados de Ucrania.

El Merkury se sumaría a otros 40 buques de guerra rusos perdidos en la guerra, entre los que destaca el crucero lanzamisiles Moskva, el buque insignia de la Flota del Mar Negro de Moscú, hundido por un ataque con misiles ucranianos en abril de 2022.

El analista naval Carl Schuster dijo a CNN que proteger a los buques en puertos extranjeros es difícil para cualquier armada.

“Cuando un buque de guerra se encuentra en un puerto extranjero, el país anfitrión es responsable de la seguridad física y la protección del buque”, afirmó.

Un buque extranjero debe estar absolutamente seguro de que está siendo atacado antes de poder enfrentarse a un enemigo en puerto, y las fuerzas de seguridad libias actúan con cautela, dijo Schuster.

Ucrania cuenta con una gran flota mercante que puede “proporcionar muchas plataformas de lanzamiento aparentemente inocentes” para ataques como el de Bengasi, agregó.

“Nos enfrentamos a una nueva era de guerra marítima no convencional”, afirmó Schuster.

Con información de Kosta Gak, Farida Elsebai, Ivana Kottasová, Max Saltman y Anna Chernova, de CNN.