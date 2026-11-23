El dólar retrocedió este lunes en Chile, en una jornada marcada por un cambio de ánimo en los mercados internacionales tras el anuncio de la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia. La noticia impulsó una recuperación de las acciones tecnológicas y del cobre durante la jornada, lo que dio un respiro al peso chileno.

La divisa cerró en $1.016,1, lo que representa una baja de $4,3 respecto de la jornada anterior. Durante la mañana, el tipo de cambio llegó a acercarse a los $1.023.

El cobre, en tanto, cerró con una baja de 0,54% en la Bolsa de Metales de Londres y se ubicó en US$ 5,52 por libra, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), su décima caída consecutiva. El precio contado, que se fija en la mañana, no alcanzó a reflejar el repunte que el metal registró durante el resto de la jornada.

En el mercado del petróleo, el barril de crudo WTI caía 3,11% y se cotizaba en US$ 80,82, mientras que el Brent bajaba 2,97%, hasta US$ 87,28.

Reincorporación de Jensen Huang impulsa el ánimo de los mercados

“Las señales favorables sobre un eventual regreso de Huang (…) han contribuido a mejorar el sentimiento de los inversionistas después de una semana de fuertes liquidaciones tecnológicas”, señaló Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria.

Según el analista, Nvidia es uno de los principales referentes de las inversiones en inteligencia artificial y centros de datos, sectores que también impulsan las expectativas de demanda de cobre, lo que explica el efecto de la noticia sobre el metal y el peso chileno.

Aun así, Santillán advirtió que persisten factores que limitan una recuperación sostenida de la moneda local, como la fortaleza del dólar global y las expectativas de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal: “Por ahora, el movimiento parece responder más a una corrección de corto plazo que a un cambio definitivo de tendencia”.

En la misma línea, Sebastián Moncada, senior account manager de XTB, sostuvo que la baja del dólar parece un alivio puntual más que un cambio de tendencia.

Según explicó, a la noticia de Nvidia se sumó la advertencia del secretario del Tesoro de Estados Unidos contra un endurecimiento excesivo de la Fed, junto con la caída del petróleo, que le quita presión a la inflación.

“Aun así, al peso chileno le cuesta aprovechar estas buenas noticias. El mercado asigna un 92% de probabilidad a un alza de tasas de 0,25 puntos el próximo mes, el dólar global sigue cerca de sus niveles más altos en casi dos años y el cobre acumula una caída cercana al 19% desde su máximo”, advirtió Moncada.

El mercado estará atento el miércoles a la publicación del índice de precios PCE de octubre y a la segunda estimación del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos, claves para las expectativas sobre la reunión de la Fed del 9 de diciembre. Además, el feriado de Acción de Gracias del jueves podría reducir la liquidez y amplificar los movimientos del mercado.

Según el analista de XTB, si el cobre consolida su recuperación y el dólar global sigue cediendo terreno, el tipo de cambio podría bajar hacia los $1.006 a $1.010. En cambio, si el metal pierde impulso y se refuerzan las apuestas por una Fed más estricta, podría volver a la zona de $1.020 a $1.026.