Los fondos de pensiones fueron vendedores netos de dólares en octubre. Según el Informe Mensual del Mercado de Derivados publicado por el Banco Central, los bancos compraron US$ 1.531 millones netos a las AFP en el mercado cambiario spot, luego de que en septiembre les vendieran US$ 1.584 millones.

Con ello, los fondos de pensiones fueron uno de los principales vendedores de dólares a la banca durante el mes, junto con otros sectores, a los que los bancos compraron US$ 1.646 millones netos.

Las administradoras también redujeron su posición de cobertura cambiaria. La posición compradora de dólares de los bancos con los fondos de pensiones en derivados bajó a US$ 32.916 millones al cierre de octubre, desde los US$ 35.091 millones de septiembre.

Esa posición refleja los contratos con los que las AFP se protegen de las variaciones del tipo de cambio en sus inversiones en el extranjero, vendiendo dólares a futuro a los bancos.

Al mismo tiempo, la actividad de las AFP en el mercado de derivados de dólar aumentó. Las transacciones con los fondos de pensiones sumaron US$ 20.745 millones en el mes, un alza de 68,5% respecto de los US$ 12.311 millones de septiembre, lo que, según el Banco Central, se explicó en su mayor parte por la renovación de contratos vencidos.

Operaciones con derivados de tasas de interés caen 38,8%

El informe también muestra una fuerte caída en las operaciones con derivados sobre tasas de interés extranjeras, el tipo de instrumento con el que las AFP acumularon pérdidas este año.

Lo transado en estos contratos bajó 38,8% en octubre, desde US$ 78.088 millones a US$ 47.821 millones, mientras que el monto vigente retrocedió 4,2%, hasta US$ 351.974 millones.

La caída coincide con el plazo que tenían las administradoras para ajustar sus posiciones en derivados a los nuevos límites regulatorios, que venció el 4 de noviembre.

Las AFP llegaron a registrar pérdidas a valor de mercado por US$ 7.718 millones en swaps de tasas con bancos internacionales a fines de septiembre, según la Superintendencia de Pensiones.

A fines de octubre, esas pérdidas se redujeron a unos US$ 2.900 millones, en medio de la recuperación de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Las posiciones de las AFP en derivados también fueron abordadas la semana pasada por el Banco Central en su Informe de Estabilidad Financiera, que concluyó que los llamados de margen asociados a esas pérdidas transcurrieron sin generar distorsiones en el mercado local.