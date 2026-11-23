La explosión de un camión de gas en Renca, ocurrida el pasado 19 de febrero, sumó una nueva víctima fatal tras confirmarse el fallecimiento de Pedro Hormazábal, quien permaneció nueve meses hospitalizado en estado crítico.

El deceso se produjo durante el fin de semana y eleva a 16 el número de fallecidos por la emergencia que afectó al sector norte de Santiago.

Hormazábal, vecino de Conchalí, sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo y enfrentó diversas complicaciones de salud durante su prolongada hospitalización.

Su muerte fue comunicada por el dirigente vecinal Ronald Opazo, quien dedicó un mensaje a la familia del afectado a través de redes sociales.

“Fueron nueve meses de lucha, de tratamientos, de incertidumbre y de una familia que nunca dejó de aferrarse a la esperanza”, expresó.

El dirigente también manifestó sus condolencias a la hija y familiares de Hormazábal: “Una pérdida que hoy las afecta a ellas y a una comuna entera”.

La explosión de Renca

La tragedia ocurrió la mañana del 19 de febrero de 2026, cuando un camión de la empresa Gasco que transportaba gas licuado de petróleo perdió el control, volcó y posteriormente explotó en el sector de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, en el límite entre Renca y Quilicura.

La explosión provocó un incendio de grandes proporciones que afectó a numerosos vehículos y dejó múltiples personas fallecidas y heridas, varias de ellas con quemaduras graves.