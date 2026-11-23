Este lunes, la Mesa del Senado informó sobre modificaciones en los procedimientos de firma, permisos constitucionales y normas de la Comisión de Ética, además de confirmar su disposición a colaborar con la investigación y remitir el caso a la instancia disciplinaria parlamentaria.

La iniciativa surge a raíz del denominado “caso firmas”, luego de que se retirara el permiso constitucional de los senadores Juan Luis Castro (PS) y Ximena Órdenes (IND-PPD) mientras participaban en la gira presidencial por Asia junto al Presidente José Antonio Kast.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto al vicepresidente, Iván Moreira, y el secretario general, Luis Rojas, calificó de “gravísimos” los hechos ocurridos.

“Como Mesa del Senado, calificamos de gravísimos los hechos y los condenamos. Son gravísimos porque afectan la confianza de los ciudadanos en nuestra institución, pero también la confianza interna entre quienes formamos parte de esta histórica Corporación”, señaló la presidenta del Senado.

En esa línea, la titular de la Cámara Alta indicó que, a través del contralor de la Corporación, se tomó contacto con el Ministerio Público para poner a disposición los antecedentes requeridos en el desarrollo de la investigación.

“No vamos a eludir nuestra responsabilidad institucional”, sostuvo Núñez, quien anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer los procedimientos internos.

Las medidas del Senado

Las medidas dadas a conocer por la Mesa del Senado corresponden a cuatro iniciativas orientadas a garantizar la transparencia y resguardar la confianza ciudadana e interna tras los hechos ocurridos:

Implementación de firma electrónica avanzada: Se establecerá un sistema virtual que permita validar directamente la firma del senador o senadora solicitante para todos los trámites que se realicen en el Senado. Restricción de permisos constitucionales: La presidenta sostendrá, mientras conduzca la Corporación, el criterio de no autorizar permisos constitucionales por salidas del país inferiores a 30 días. Fortalecimiento de las normas de la Comisión de Ética: Una vez que la Comisión de Constitución remita la modificación al reglamento, la Sala votará las nuevas disposiciones relativas a las sanciones. Remisión de antecedentes a la Comisión de Ética: Todos los antecedentes del caso serán enviados a dicha instancia, que constituye el espacio institucional para pronunciarse sobre eventuales infracciones cometidas por senadores en el ejercicio de sus funciones.