El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no asistirá a la sesión de este lunes en donde la comisión de la Cámara de Diputados revisa la acusación constitucional en su contra. En su lugar se presentará su abogado defensor, Juan Ignacio Piña, de acuerdo a lo adelantado por la defensa.

La reunión, convocada a las 16:00 horas, tiene como objetivo recibir los testimonios de distintas autoridades y especialistas vinculados a las materias que aborda la acusación.

El libelo, ingresado el pasado 12 de noviembre, cuestiona las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, los beneficios concedidos a exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad y una presunta entrega de información inexacta al Congreso.

La instancia, presidida por el diputado Raúl Soto (PPD), espera escuchar los antecedentes de la defensa y las declaraciones de otras autoridades. Entre los invitados figuran el exsubsecretario de Justicia Luis Silva, el subsecretario de Derechos Humanos Pablo Mira, el exministro de Justicia Jaime Gajardo y el abogado y académico Alejandro Romero.

Piña ya presentó por escrito la respuesta a los tres capítulos de la acusación, en la que descartó infracciones constitucionales y defendió la legalidad de las decisiones del Ministerio de Justicia. La defensa sostiene que estas respondieron a una interpretación jurídica respaldada por la jurisprudencia de los tribunales y que las diferencias sobre la aplicación de la ley no constituyen, por sí solas, causales de destitución.

En paralelo, Soto había insistido en que Rabat compareciera personalmente ante los parlamentarios para explicar los decretos cuestionados. Además, advirtió que el Ministerio aún no entregaba la totalidad de los documentos solicitados: los decretos de reducción de condenas dictados desde el 11 de marzo de 2026, tanto por Rabat como por los subsecretarios que ejercieron como ministros subrogantes.