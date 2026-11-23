El cantante español Alejandro Sanz anuncia su regreso a Chile en el marco de su gira por Latinoamérica “¿Ahora qué?” .

A diferencia de otras visitas enfocadas en la capital, esta vez el artista se trasladará al sur del país para presentarse en Concepción, en la Región del Biobío.

El concierto está programado para el próximo 6 de diciembre, en el Estadio Ester Roa en la ciudad de Concepción.

Su visita es parte de su gira internacional “¿Ahora qué?”, con un total de 76 conciertos. Su visita a Latinoamérica, que incluye, además de Chile, fechas en Colombia, Perú y las ciudades argentinas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

¿Cómo comprar las entradas?

Aunque las entradas aún no están disponibles para su compra, ya se dieron a conocer los valores referenciales y el cronograma de venta según ubicación:

Los boletos varían desde los $35 mil hasta los $265 mil, dependiendo de la ubicación.

La preventa estará disponible desde el 1 de diciembre a las 11 horas. Además, los tickets en preventa para afiliados a Caja Los Andes tendrán un 20%.

La venta general comenzará el 3 de diciembre a las 11:00 horas.

Para adquirirlas cuando estén disponibles, debes acceder al siguiente link: www.ticketmaster.cl