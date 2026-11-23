Autoridades presentaron la semana pasada el Plan Regional de Prevención y Control de Incendios Forestales 2026-2027, el cual contempla un despliegue de recursos y medidas de prevención para afrontar la temporada de mayor riesgo en la Región de Valparaíso.

Para esta temporada, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) tendrá a disposición 30 brigadas, 455 brigadistas y 140 personas adicionales de apoyo técnico, junto con seis helicópteros y seis aviones para combatir incendios forestales.

A ello se suman dos skidders, siete camiones aljibe, tres puestos de mando móvil, ocho torres de observación, 15 cámaras de vigilancia y dos centrales de coordinación provinciales.

El plan, además, considera la ejecución de 923,7 kilómetros lineales de cortafuegos a través del trabajo coordinado entre Conaf, el Ministerio de Obras Públicas, municipios de la región y otras instituciones.

Las intervenciones se centran mayoritariamente en zonas de la interfaz urbano-rural y en sectores de mayor exposición a incendios forestales.

Con este despliegue se busca “proteger la vida de las personas, las viviendas, los ecosistemas y las actividades productivas, mediante una estrategia que combina prevención, detección temprana y capacidad de respuesta ante emergencias”, detallaron desde Conaf.

En la temporada anterior, la Región de Valparaíso registró 582 incendios forestales. Ello implicó una superficie afectada de 2.386,15 hectáreas.

La directora regional de Conaf, Yenny Prieto, afirmó: “Todos tenemos que estar comprometidos con la prevención de los incendios forestales, especialmente en una región con numerosas zonas de interfaz urbano-forestal. Hemos reforzado la vigilancia y la coordinación con distintas instituciones, pero nuestra primera prioridad siempre será proteger la vida de las personas”.

Mientras que el seremi de Agricultura, Nicolás Prado, llamó a la corresponsabilidad: “Necesitamos que municipios, empresas y comunidades se sumen a la limpieza de sus entornos y a la reducción de riesgos. Como Ministerio de Agricultura, a través de CONAF, estamos disponibles para apoyar y capacitar a las comunidades”.