CrowdStrike y Zscaler anunciaron este lunes un acuerdo definitivo por el que la primera adquirirá a la segunda, en una operación íntegramente en acciones que valora a Zscaler en unos US$ 43.900 millones. Ambas compañías, que cotizan en el Nasdaq, son líderes en el mercado de la ciberseguridad.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Zscaler recibirán 1,135 acciones de CrowdStrike por cada acción que posean. Eso implica un valor de unos US$ 260,41 por título, una prima de aproximadamente 34% respecto del precio de cierre de Zscaler del viernes 20 de noviembre.

Tras la operación, los actuales accionistas de CrowdStrike controlarán cerca del 84,1% de la compañía combinada, mientras que los de Zscaler tendrán el 15,9% restante.

CrowdStrike amplía su negocio hacia la seguridad de redes

Con la compra, CrowdStrike, especializada en la protección de computadores, servidores y cargas de trabajo en la nube, entrará al segmento de seguridad de redes, el mayor mercado individual de la ciberseguridad.

Zscaler, por su parte, se dedica a proteger las conexiones entre usuarios, aplicaciones y agentes de inteligencia artificial (IA) bajo un modelo conocido como Zero Trust, que verifica cada acceso.

“La seguridad solía consistir en mantener fuera al adversario. Hoy, la seguridad es necesaria para dejar entrar a la IA”, afirmó George Kurtz, director ejecutivo y fundador de CrowdStrike. “Vemos un camino para convertirnos en la mayor empresa de seguridad de IA que el mundo haya visto”, agregó.

Según CrowdStrike, la adquisición ampliará su mercado potencial en más de US$ 185.000 millones hacia 2029 y le permitirá ofrecer sus productos a cerca de 8.000 clientes de Zscaler que aún no lo son de CrowdStrike. Zscaler protege al 50% de las empresas de la lista Fortune 500.

Compañía combinada superará los US$ 10.000 millones en ingresos recurrentes

La compañía combinada comenzará con más de US$ 10.000 millones en ingresos recurrentes anuales. Zscaler aportará unos US$ 3.900 millones, según su último trimestre fiscal.

Además, CrowdStrike espera generar sinergias de ingresos por unos US$ 1.000 millones anuales dentro de los 30 meses siguientes al cierre de la operación, y sinergias de costos por US$ 500 millones anuales en un plazo de 18 a 24 meses, principalmente por la optimización de su infraestructura de centros de datos.

“En la era de la IA, la seguridad Zero Trust se ha vuelto innegociable, y los agentes de IA se están convirtiendo rápidamente en el nuevo eslabón más débil”, sostuvo Jay Chaudhry, director ejecutivo, presidente y fundador de Zscaler.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad por los directorios de ambas compañías y se espera que se concrete en la segunda mitad del año fiscal 2028 de CrowdStrike, sujeto a la aprobación de los accionistas de Zscaler y de los reguladores.

Chaudhry y sus entidades relacionadas, dueños de cerca del 34% de Zscaler, se comprometieron a votar a favor. Tras el cierre, Chaudhry seguirá a cargo del negocio de Zscaler y se integrará al directorio de CrowdStrike. Hasta entonces, ambas compañías seguirán operando de forma independiente.