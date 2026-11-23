Este lunes, el Ministerio de Justicia entregó los documentos con los decretos de rebaja de condenas otorgados por vía administrativa durante la administración del Presidente José Antonio Kast.

Esta entrega se efectúa luego de que el jueves pasado, la comisión revisora de la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia Fernando Rabat, oficiara a dicho ministerio para solicitar los decretos firmados desde que Kast asumió como Presidente, es decir, desde el 11 de marzo de 2026 hasta el 19 de noviembre.

Además, el oficio no solo solicitó los decretos por disminución de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, sino también a criminales de lesa humanidad y de otros delitos.

De acuerdo con información consignada por La Tercera, la entrega de las carpetas la hicieron la asesora legislativa de la Subsecretaría de Justicia, Camila Muñoz, y Sebastián Schmoller, asesor legislativo del secretario de Estado.

Asimismo, la carpeta con la información fue firmada por el titular de la cartera, el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

El presidente de la comisión revisora, el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) Raúl Soto, recibió el informe poco antes del inicio de la sesión de la comisión de la AC contra Rabat, quien no asistió a la comisión y en su lugar asistió el abogado defensor Juan Ignacio Piña.

El diputado Soto, a través de un punto de prensa, dio a conocer que se trata de más de 1.800 decretos firmados, a lo que manifestó que “estoy francamente impactado“.

“Nos acabamos de enterar de que no eran 56 decretos, acabamos de recibir más de 1.800 decretos firmados por la actual administración en estos ocho primeros meses de gobierno, de rebaja de condenas respecto de delincuentes en todo tipo de delitos”, sostuvo.

En esa línea agregó que “Estamos hablando, por cierto, de abusadores y violadores de niños y niñas adolescentes, están incluidos los casos de criminales de lesa humanidad y violadores de derechos humanos, pero también narcotraficantes, miembros del crimen organizado y otras actividades delictivas. Es un número que impacta, que sin duda nos sorprende“.

Sesión extraordinaria para la comisión revisora

En el mismo punto de prensa, Soto afirmó que este próximo martes se realizará una sesión ordinaria a las 10:30 horas y se realizará otra de manera extraordinaria a las 15:30 horas del mismo día.

Asimismo, afirmó que, debido a la carga de trabajo que llevará la revisión de los decretos, es probable que el informe general sea remitido este viernes 27 de noviembre a las 23:59 horas, que corresponde al plazo completo según el relgamento.

Soto sostuvo que “lo más probable es que en la sesión del lunes 30 se esté votando en la sala de la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia“.