La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió este lunes que siete regiones del país registrarán altas temperaturas.
En su aviso, la entidad explicó que las altas temperaturas se deberán a una dorsal en altura y se extenderán desde la tarde del martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre.
Revisa las zonas afectadas
Según la DMC, el aviso abarca las siguientes zonas entre las regiones de Coquimbo y del Biobío:
- Región de Coquimbo: litoral, cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.
- Región de Valparaíso: litoral, cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.
- Región Metropolitana: cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región de O’Higgins: litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región del Maule: litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región de Ñuble: litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región del Biobío: litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera.
Revisa las temperaturas máximas previstas para los próximos días:
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