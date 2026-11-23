El Ministerio Público confirmó que la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó diligencias este lunes por la tarde en el Senado para recabar antecedentes en el marco del denominado “caso firmas”.

La Fiscalía Regional de Valparaíso aclaró que la entrega de los antecedentes se había coordinado previamente y descartó que se tratara de un allanamiento.

“Podemos confirmar que la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones en horas de esta tarde realizó diligencias encargadas por el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción Valparaíso, Claudio Rebeco, al interior del Senado de la República”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El organismo precisó que se trató “del cumplimiento de una instrucción particular para requerir antecedentes, cuya entrega fue debidamente coordinada por el Ministerio Público con antelación”.

La investigación busca esclarecer si se utilizaron firmas falsas para retirar los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS), mientras se encontraban de gira en Asia con el presidente José Antonio Kast. El retiro de ambos permisos habría modificado el quórum durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos 2027.

En una carta que leyó el senador Pedro Araya (PPD), Órdenes aseguró que no había autorizado el retiro de su permiso. A raíz de estos hechos, la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación.

Por su parte, la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella contra el senador Juan Luis Castro (PS), quien habría gestionado el retiro de los permisos de los dos parlamentarios del socialismo democrático.