El mercado vive, casi con certeza, una burbuja de la inteligencia artificial (IA). Así lo planteó John Authers, editor senior de mercados y columnista de opinión de Bloomberg, en conversación con CNN Chile.

El columnista británico, quien visitó Santiago para participar en el seminario “Mercado de Capitales: El Catalizador del Crecimiento de Chile y la Región”, organizado por Nuam, matizó, sin embargo, que por ahora se trataría de una burbuja que ha ido rotando entre distintos segmentos de la industria, y que algunas de sus partes ya están estallando.

“Casi con certeza, sí, estamos en una burbuja de la IA”

Consultado sobre si el mercado vive una burbuja, Authers, quien trabajó 29 años en el Financial Times, donde encabezó la columna Lex y fue su principal comentarista de mercados, y que dedicó un libro completo a las burbujas financieras, The Fearful Rise of Markets, respondió con la historia en la mano.

“Creo que casi con certeza, sí, estamos en una burbuja de la IA, porque toda nueva tecnología de semejante importancia en la historia ha estado acompañada de una burbuja que terminó estallando. Eso ocurrió con internet, con el automóvil, con el ferrocarril e incluso con los canales”, afirmó, haciendo referencia a la fiebre de los canales en Gran Bretaña a fines del siglo XVIII.

“Cuando aparece una nueva tecnología realmente grande, es difícil saber exactamente hasta dónde llegará. Entonces, casi inevitablemente, la gente sobrevalora, porque no puede saber cuánto valdrán las cosas en el futuro, y se producen exageraciones”, argumentó.

La duda, a su juicio, es si se trata solo de una burbuja de la IA o de una más amplia que ya contagió a todo el mercado, y por ahora se inclina por lo primero. El jueves 5 de noviembre, el Nasdaq Composite se desplomó 5,5%, en la peor jornada de Wall Street desde abril de 2025. Sin embargo, como destacó Authers, en esa misma semana la versión equiponderada del S&P 500, que refleja el desempeño de la acción promedio, subió en algunas sesiones.

“Parece que se trata más bien de lo que se podría llamar una burbuja itinerante, que se ha movido de una parte de la IA a otra, o de una serie de burbujas más pequeñas, más que de una gran burbuja de mercado. Sería bueno que fuera así, porque sería algo mucho menos peligroso para la economía mundial”, planteó.

Según Authers, la burbuja ha ido rotando. Primero vino una fuerte venta de empresas de software, por el temor a que la IA las perjudicara, que luego comenzaron a recuperarse. Después, las grandes tecnológicas que buscan dominar el nuevo mercado, los llamados hyperscalers, que tras un fuerte avance llevan un año sin moverse o incluso a la baja.

Y en el último año, el turno fue de las compañías que fabrican los insumos básicos para la IA, como los fabricantes de chips, en particular en Corea, y los proveedores de infraestructura para centros de datos, que fueron las que más subieron este año y las que más han caído en las últimas semanas. “Me parece que sí, tenemos una burbuja, es una burbuja itinerante y algunas partes de ella ya están estallando”, advirtió.

“Alguien muy grande va a perder”

El editor de Bloomberg identificó una diferencia central con la burbuja de fines de los noventa. Gracias al auge del crédito y del capital privado, muchas de las mayores empresas involucradas en la IA ni siquiera cotizan en bolsa todavía, lo que abre un nuevo riesgo.

“El problema podría ser que descubramos que esos grandes inversionistas privados ya obtuvieron los mejores retornos, y que será difícil convencer a los mercados públicos de que todavía queda mucho dinero por ganar con ellas. Es casi lo contrario del problema de hace 25 años”, advirtió.

La otra diferencia es que los ganadores de internet compiten ahora por ser también los ganadores de la IA, algo que, según Authers, no había ocurrido antes en la historia de los mercados. Eso tiene un lado positivo, porque gigantes como Amazon, Meta o Alphabet cuentan con tantos recursos de otros negocios que difícilmente colapsarán, pero también uno negativo.

“Todavía hay competencia y lo probable, y la gente se está dando cuenta cada vez más, es que alguien va a perder. Alguien muy grande va a perder”, sentenció.

Authers estima que eso podría ocurrir dentro de cinco años. “No estoy diciendo que OpenAI, Anthropic o Meta vayan a quebrar, pero sí digo que probablemente uno de esos nombres que acabo de mencionar, o alguno parecido, será como Netscape, AltaVista, Yahoo o AOL”, precisó.

“En la burbuja puntocom se sabía que muchas empresas iban a perder, pero no importaba, porque ninguna era tan grande y había muchas otras para elegir. Esta vez, acertar sí importa”, aseveró.

Los inversionistas ya exigen pruebas del retorno del gasto en IA

Consultado sobre en qué momento los inversionistas empezarán a exigir pruebas de que los cientos de miles de millones de dólares que las grandes tecnológicas destinan a centros de datos y chips rendirán frutos, fue tajante. “Ahora”, respondió.

Como ejemplo, citó la reacción a los últimos resultados de Alphabet, cuyas acciones cayeron más de 12% el 29 de octubre, pese a que la matriz de Google es considerada una de las compañías que mejor ha manejado la IA.

“Reaccionaron muy negativamente ante las empresas que anunciaban que harían todavía más gasto de capital, lo que muestra que los inversionistas ahora están nerviosos con esto (…) La era de la aceleración del gasto se acabó y el temor va en aumento”, sostuvo.

Otro riesgo, advirtió, es la concentración del mercado estadounidense: “Está muy concentrado. Y eso es un riesgo. Esto ocurre porque a muchas de las empresas que ganaron con internet se les ha permitido conservar sus ganancias y mantener su posición, porque la política de libre competencia de Estados Unidos no es tan fuerte como solía ser”.

Las tasas de interés son el otro factor. El IPC de Estados Unidos subió 0,4% en octubre, por sobre lo esperado, lo que reforzó las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) subirá su tasa en diciembre. Respecto a si tasas más altas podrían terminar de desinflar las valorizaciones de la IA, Authers respondió que sí, aunque con matices.

“No lo exageraría, porque llevamos muchos meses, desde la guerra en Irán y el alza del petróleo, con un aumento en las tasas esperadas. Así que no es un shock repentino. Pero sí, todo contribuye a generar problemas para la IA, a ponerle límites, si los costos de financiamiento van a ser más altos”, detalló.

La IPO de Anthropic, una señal de alerta más que de confianza

En ese escenario, la salida a bolsa de Anthropic era, para Authers, una señal de alerta más que de confianza. La desarrolladora de Claude recaudó cerca de US$ 81.300 millones a US$ 83 por acción, por sobre el récord de SpaceX.

Consultado sobre si estas megaaperturas reflejan confianza o son la señal clásica de un ciclo que toca techo, respondió sin rodeos. “Más bien lo segundo”, afirmó. “Cuando una empresa sale a bolsa, ese es el único momento claro en que los intereses de los administradores de la compañía y los de sus accionistas, o futuros accionistas, se contraponen (…) Normalmente, una IPO es una señal de que las cosas están lo mejor que van a estar”, explicó.

“Lo que importará es cuánto dinero ponga la gente en Anthropic y OpenAI. Eso podría ser una señal de confianza. No creo que el hecho de que salgan a bolsa sea, en particular, una señal de confianza. Es más bien una señal de que no creen que las cosas vayan a mejorar mucho desde aquí”, puntualizó.