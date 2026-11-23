El precio del petróleo cayó con fuerza este lunes y se ubicó en su menor nivel desde comienzos de agosto, presionado por las expectativas de un exceso de oferta en el mercado mundial.

Hacia la tarde, el barril de crudo WTI, referente para Estados Unidos, retrocedió 4,17% y se cotizó en US$ 79,93, mientras que el Brent, referente para Europa, bajó 3,96%, hasta US$ 86,39.

Con esta caída, el WTI perdió la barrera de los US$ 80 por barril. Ambos referentes no cerraban en niveles tan bajos desde el 7 de agosto.

Petróleo acumula fuertes caídas durante noviembre

La baja profundiza la corrección que el petróleo acumula en noviembre. El Brent, que cerró octubre sobre los US$ 117 por barril, ya cae más de 26% en lo que va del mes, mientras que el WTI retrocede cerca de 23%.

Con ello, el Brent se ubica alrededor de 30% por debajo del máximo de US$ 126,41 que alcanzó durante la sesión del 30 de abril.

El principal factor detrás de la caída ha sido la perspectiva de un exceso de oferta. En su informe mensual de noviembre, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó que el mercado mundial volverá a registrar un superávit en el cuarto trimestre de 2026, a medida que las exportaciones del Medio Oriente se recuperan más rápido que la demanda.

“Nuestros balances de oferta y demanda de noviembre sugieren que el mercado mundial del petróleo volverá a tener un superávit en el cuarto trimestre de 2026, con una acumulación más significativa en 2027”, señaló la AIE en su informe.

Según la agencia, la oferta mundial promediará 105 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre, unos 1,7 millones por sobre la demanda proyectada. Se trata del primer superávit desde el inicio de la guerra en Irán, en febrero, y revierte la proyección de déficit que la AIE mantenía hasta su informe anterior.

OPEP+ definirá su estrategia de producción para 2027

El mercado está atento ahora a la reunión ministerial de la OPEP+, prevista para el 29 de noviembre, en la que el grupo de países productores definirá su marco de producción para 2027.

A comienzos de mes, siete miembros del grupo, entre ellos Arabia Saudita y Rusia, decidieron mantener para diciembre los niveles de producción de septiembre, a la espera de esa reunión.

La caída del petróleo tiene efectos directos para Chile, que importa la mayor parte del combustible que consume. Un menor precio del crudo alivia la presión sobre el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y sobre la inflación, en momentos en que el Gobierno acaba de aprobar un proyecto para contener el alza de las bencinas y el diésel hasta abril de 2027.