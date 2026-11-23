La Fundación Fuerza Ciudadana solicitó este lunes al Juzgado de Garantía de Valparaíso ampliar la querella que presentó contra el senador Juan Luis Castro por el “caso firmas” para incluir a la senadora Paulina Vodanovic y al Partido Socialista (PS) como persona jurídica.

La fundación denuncia una posible falsificación de documentos y su eventual uso malicioso para tramitar, sin autorización, el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Fidel Espinoza (PS) mientras se discutía el Presupuesto 2027 en la Cámara Alta.

En su solicitud, la fundación fundamentó la incorporación de la timonel del PS en dos entrevistas que Castro concedió a La Tercera y El Mercurio. Según el texto, el senador atribuyó a Vodanovic la idea de retirar los permisos y señaló que ella ya había hablado con el coordinador administrativo de la bancada.

“En ambas entrevistas, Castro atribuye a Vodanovic una gestión previa con el coordinador administrativo de la bancada y reconoce su propia intervención posterior para disponer la tramitación. Lo que podría significar su calidad de autora intelectual o instigadora de los hechos”, sostiene el escrito.

De esta forma, la fundación pidió que se esclarezca quién preparó y envió los documentos, cómo se incorporaron las firmas y si el retiro de los permisos alteró el quórum de alguna votación durante la discusión del Presupuesto 2027.

Asimismo, solicitó investigar si en las gestiones participó personal del Partido Socialista, si se utilizaron recursos de la colectividad y qué controles tenía el partido sobre el uso de firmas.

Por último, pidió que la Fiscalía promueva el desafuero de Castro y Vodanovic si la investigación reúne los antecedentes necesarios.