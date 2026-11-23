El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, planteó en la Asia Copper Week, en Shanghái, China, que nuevos modelos de colaboración entre compañías pueden ser clave para producir el cobre que el mundo requerirá en las próximas décadas.

Fontaine habló ante unos 2.500 representantes de la industria minera mundial reunidos en la cena del encuentro. En su intervención, titulada “The Next Great Frontier of Copper: From Competition to Collaboration”, sostuvo que la industria puede avanzar hacia esquemas que permitan compartir infraestructura, combinar capacidades y desarrollar proyectos en conjunto.

Como ejemplo puso el acuerdo entre Codelco y Anglo American para desarrollar un plan minero conjunto entre Andina y Los Bronces, dos operaciones que forman parte de un mismo distrito minero.

Según la estatal, la iniciativa podría generar alrededor de 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre durante 21 años, unas 120 mil toneladas anuales, con una inversión adicional acotada. Se estima que el plan generaría al menos US$ 5.000 millones antes de impuestos, que se repartirían entre ambas compañías.

“La próxima gran frontera del cobre no consiste sólo en encontrar nuevos yacimientos. También está en nuestra capacidad de colaborar de nuevas maneras”, afirmó Fontaine.

Codelco apunta a la colaboración para responder a la demanda mundial de cobre

El presidente de Codelco dijo que la colaboración gana relevancia en una industria que enfrenta yacimientos más complejos, menores leyes minerales, mayores exigencias ambientales y comunitarias, y proyectos que requieren grandes inversiones y largos periodos de desarrollo.

A eso se suma el crecimiento de la demanda, impulsado por la electrificación, las energías renovables, la electromovilidad, la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos. Hacia 2050, según Fontaine, la demanda mundial podría acercarse a los 50 millones de toneladas anuales.

“El cobre está en el centro de las grandes transformaciones que está experimentando el mundo. La transición energética, la digitalización y el desarrollo de nuevas tecnologías requerirán mucho más cobre, y nuestro desafío como industria es ser capaces de responder a esa demanda”, señaló.

La estatal ya tiene varias asociaciones con otras compañías. Entre ellas están El Abra, junto a Freeport-McMoRan, los proyectos de exploración Anillo, con BHP, y Nuevo Cobre, con Rio Tinto, además del acuerdo con SQM para desarrollar litio en el salar de Atacama.

Para Fontaine, estas alianzas muestran cómo la colaboración puede abrir nuevas alternativas para desarrollar recursos y generar valor: “El cobre del futuro no se encontrará esperando; será descubierto explorando, invirtiendo y construyendo juntos”.

“No se trata de dejar de competir, sino de reconocer que existen oportunidades que sólo podremos desarrollar si trabajamos juntos”, manifestó.

Las declaraciones llegan en momentos en que el cobre suma diez caídas consecutivas en la Bolsa de Metales de Londres. Este lunes se cotizó en US$ 5,52 la libra, según Cochilco, por debajo del supuesto de US$ 5,65 que usa el Presupuesto 2027.