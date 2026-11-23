Este lunes, la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional (RN) tuvo un encuentro con la ministra de Salud, May Chomali, para abordar la regulación de los tratamientos hormonales en menores de 18 años y la tramitación de un proyecto de ley que busca prohibirlas.

El encuentro se da luego de la polémica tras el rechazo por parte del Senado de una indicación presentada por el Gobierno para el Presupuesto 2027, el cual tenía como objetivo restringir el financiamiento público de tratamientos de hormonización cruzada para adolescentes entre los 16 y 18 años.

Tras ello, el diputado Diego Schalper, uno de los autores de las iniciativas legislativas que buscan prohibir y sancionar estos procedimientos, quien además solicitó la semana pasada al Ejecutivo para otorgar urgencia a su tramitación.

“Esta es una discusión que requiere una respuesta legislativa. Creemos que, tratándose de menores de edad, es fundamental actuar con especial precaución y establecer reglas claras. Por eso hemos solicitado al Gobierno que otorgue urgencia al proyecto y permita que el Congreso pueda debatirlo y resolverlo”, dijo.

Por su parte, la parlamentaria y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, abordó las críticas que ha recibido la titular de Salud, como las amenazas de una acusación constitucional por parte del Partido Nacional Libertario, apuntando a que Chomali “va a hacer el trabajo pensando en la gente, porque aquí tenemos que reconocer que hay personas que efectivamente sufren la disforia, y se les tiene que acompañar”.

“Tenemos que ver las terapias, que son las que se pueden revertir, las que no, pero estoy segurísima de que nos va a ser una propuesta absolutamente concreta, clara, y siempre pensando que uno no puede estar negando a ciertas realidades“, dijo.