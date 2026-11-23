Este lunes, el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un nuevo aviso de marejadas para las costas del país.

Desde el organismo detallaron que el fenómeno se presentará desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica y Archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.

Se estima que las marejadas se desarrollarán entre este martes 24 y el jueves 26 de noviembre, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

La Autoridad Marítima instó a la comunidad a la prudencia, cautela y a respetar las normas de seguridad establecidas, tales como evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

¿Cuándo llegarán las marejadas a la costa?

Archipiélago Juan Fernández: Martes 24 de noviembre (AM)

Martes 24 de noviembre (AM) Golfo de Penas hasta Coquimbo: Martes 24 de noviembre (AM).

Martes 24 de noviembre (AM). Coquimbo hasta Arica: Martes 24 de noviembre (PM).

¿Hasta cuándo se mantendrá la condición?

Archipiélago Juan Fernández: Jueves 26 de noviembre.

Jueves 26 de noviembre. Golfo de Penas hasta Arica: Jueves 26 de noviembre.

Horarios de mayor intensidad

Horas de pleamar o altas mareas, en particular:

Archipiélago Juan Fernández: entre 23:00 a 01:00 horas/ 11:00 a 13:00 horas.

Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: entre 23:00 a 01:00 horas / 11:00 a 13:00 horas

Golfo de Arauco hasta Arica: entre 00:00 a 02:00 horas/ 12:00 a 14:00 horas