El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ingresó ante la Cámara de Diputadas y Diputados el escrito de descargos de 121 páginas —patrocinado por el abogado Juan Ignacio Piña— con el que busca desechar en todas sus partes la acusación constitucional deducida en su contra.

En su presentación, el secretario de Estado descartó haber infringido la Constitución Política de la República o las leyes y advirtió que en un régimen presidencial la confianza política corresponde únicamente al Presidente José Antonio Kast. “El descontento político con la permanencia de una autoridad en el Gobierno no puede reemplazar el sustento jurídico que exige una acusación constitucional”, sostuvo el titular de Justicia en el escrito.

La sesión de la Comisión Revisora del libelo, estuvo marcada por críticas al titular de Justicia, quien decidió no acudir a la instancia a defenderse. Y por el hecho de que su abogado, Piña, decidió no exponer ante la instancia y basar su defensa solo en el documento ingresado.

La acusación constitucional no es un voto de censura política: “El carácter político de la acusación constitucional no debe confundirse con la responsabilidad política de los ministros de Estado. Esta distinción resulta especialmente relevante en un régimen presidencial como el chileno, en el que la responsabilidad política de los ministros de Estado se hace efectiva ante el Presidente de la República y no ante el Congreso Nacional (…) La acusación constitucional no puede confundirse con un mecanismo de censura parlamentaria ni utilizarse para sustituir la decisión política del Presidente de la República respecto de la permanencia de sus ministros en el cargo”.

Responsabilidad personal y decretos firmados por subrogantes: “En el capítulo I se individualizan veintidós decretos, de los cuales suscribí doce; los diez restantes fueron firmados por quienes ejercieron el cargo en calidad de ministros subrogantes. En el capítulo II se cuestionan tres decretos, de los cuales firmé dos y el tercero fue suscrito por un 16 ministro subrogante. Compartir un criterio jurídico explica la coincidencia de sus fundamentos, pero no convierte automáticamente cada actuación de quien subroga en un acto personal del titular. Debe distinguirse entre el criterio que adopté, las decisiones concretas en que intervine y las actuaciones realizadas por otras autoridades en ejercicio de sus propias competencias. La eventual responsabilidad que se pretenda atribuirme requiere establecer ese vínculo, en lugar de presumirlo”.

“En cuanto a la imputación personal, firmé doce de los veintidós decretos, y de ellos respondo conforme al artículo 36 de la Constitución. No me escudo en mis subrogantes: el criterio que aplicaron es el que yo adopté, y lo asumo como propio. Pero las actuaciones que la ley encomienda a otros órganos, como la calificación de conducta que efectúa la Comisión, no pueden atribuírseme como actos propios”.

Irretroactividad de la ley penal desfavorable en delitos sexuales contra menores: “En numerosas sentencias, dictadas a partir de los inicios de vigencia de la ley, ha ordenado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resolver conforme a la ley vigente a la fecha del delito, por estimar que aplicar la nueva exclusión a hechos anteriores vulnera la irretroactividad de la ley penal desfavorable; en otras ha resuelto lo contrario. Adopté la primera interpretación. La pregunta que debe responder esta Honorable Cámara es, entonces, si aplicar una garantía constitucional en los términos en que la ha aplicado reiteradamente la Corte Suprema constituye una infracción de la Constitución Política o de las leyes”.

Jurisprudencia dividida de la Corte Suprema (pp. 27-28 y 32-33): “El propio libelo reconoce que la Corte Suprema “no tiene una jurisprudencia uniforme” en esta materia, y sostiene que estaría “girando” hacia la tesis del Ministerio (pp. 24 y 25). Una tendencia, por marcada que se la estime, no es una regla que obligue a la Administración en otros casos (…) No existe una norma que ordene aplicar la nueva exclusión a delitos cometidos antes de su vigencia. Existe, en cambio, una garantía constitucional que apliqué y una controversia jurisprudencial que el propio libelo reconoce. En consecuencia, optar por una de las dos interpretaciones que sostiene la Corte Suprema no es infringir la ley”.

El cambio de criterio buscó evitar la doble litigación (pp. 36-37 y 43): “El criterio anterior ponía a los condenados en la posición de tener que litigar dos veces para obtener lo que los tribunales terminaban ordenando. Durante ese tiempo permanecían privados de libertad más allá del término que, conforme a esas mismas sentencias, les correspondía. Evitar esa situación no es un fin ajeno a la potestad”.

Reconocimiento del vacío legal respecto a las víctimas, sin infracción personal: “Es efectivo que en estos procedimientos las víctimas no fueron oídas ni informadas. No lo minimizo. Se trata de una falencia seria, que el Presidente de la República reconoció al señalar que “el Estado les falló” a las víctimas, y que yo también he reconocido como un vacío del sistema. Pero es una falencia del procedimiento tal como existe desde 2003, y no una decisión adoptada por mí en estos decretos”.

Ausencia de exclusión legal para crímenes de lesa humanidad: “Parto por reconocer la gravedad de los crímenes por los que fueron condenados los señores Arias Navarrete, Cabezas Pérez y Acuña Luengo. Don Justo Flores Martínez fue detenido y ejecutado en octubre de 1973. Don Patricio Rivera Cornejo y don Ramón Pavez Casanova fueron torturados en la Base Aérea El Bosque. Cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron secuestrados en septiembre de 1987 y su paradero sigue sin conocerse. Nada de lo que se expone a continuación relativiza esos hechos ni el dolor de sus familias. Tampoco discute el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar estos crímenes. Lo que se discute es una cuestión distinta: si, al firmar dos decretos de reducción de condena, infringí la Constitución Política en los términos del artículo 52 N° 2, letra b). Antes de responder, conviene precisar lo que la acusación no sostiene, reconociéndolo así expresamente: a. Que la ley prohibiera el beneficio. El libelo admite que, respecto de estos condenados, “la ley no excluye el beneficio” (p. 18) y que el reproche “no consiste en haber concedido un beneficio que la ley prohíba expresamente” (p. 116). b. Que el Estatuto de Roma sea aplicable directamente. Lo invoca “como parámetro” y no “como norma aplicable directamente a hechos anteriores a su vigencia para Chile”.

No hubo impunidad ni paralelismo con el caso Vega González: “En el caso Vega González, la media prescripción redujo las penas entre un 60% y un 70%, y en la gran mayoría de los casos los condenados obtuvieron medidas alternativas a la privación de libertad (párrs. 254 y 255). En la resolución de 30 de mayo de 2018 sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, el indulto extinguió el saldo de una pena de veinticinco años, de la que se habían cumplido menos de once. Aquí, en cambio, los tribunales impusieron las penas sin amnistía ni prescripción, estas se cumplieron en su mayor parte en reclusión y la reducción se fundó en una evaluación judicial de la conducta del condenado en conformidad al ordenamiento jurídico. No hubo, en consecuencia, una sanción ilusoria ni un factor de impunidad”.

Potestad reglada del Ministerio y rol de las Comisiones: “La potestad del ministro en esta materia es reglada. El artículo 14 de la Ley N° 19.856 dispone que la reducción “se concederá” por decreto supremo, “una vez acreditado por la respectiva Secretaría Regional Ministerial el cumplimiento de los requisitos objetivos para su concesión”. El libelo sostiene que, tratándose de estos condenados, el ministro ejerce una potestad con “margen de apreciación”, que exige una motivación más intensa. Pero no identifica la norma que le conferiría ese margen”.