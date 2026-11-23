El Partido Nacional Libertario (PNL) dará libertad de acción a sus diputadas y diputados de cara a la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Por ello, se les dará la posibilidad de que los integrantes de la colectividad respalden el libelo acusatorio.

La acción se da luego de las diferencias del partido y el Gobierno, luego de la polémica por el rechazo a la indicación sobre tratamientos de hormonización en menores de edad, incluso advirtiendo con una acusación consitucional a la ministra de Salud, May Chomali.

Consultado por Emol, el parlamentario Pier Karlezi sostuvo que el PNL no ha comprometido una posición común y cada diputada o diputado deberá tomar una decisión de acuerdo con los antecedentes.

“El Gobierno frecuentemente asume cosas que ni siquiera nos preguntan. Nosotros hemos dicho siempre que la acusación la vamos a tomar en su mérito, analizando los pros y los contras, los fundamentos jurídicos, políticos y constitucionales, y vamos a tomar una decisión. Como se ha dicho, cada uno tomará una decisión en conciencia“, apuntó.

Karlezi añadió que todavía no tiene una postura al respecto y que espera conocer el desarrollo de la comisión revisora, las respuestas de Rabat y los fundamentos de la acción acusatoria antes de resolver su voto.

“Una vez que tengamos todos esos antecedentes, vamos a ser responsables, que es votar en conciencia. Porque uno, cuando vota responsablemente, no lo hace por una posición política ni porque el ministro sea de tal o cual partido”, dijo.