Esta jornada, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, se reunió con Mustafa Aldakylah, el ciudadano jordano que increpó a un hombre mientras rayaba una muralla del Hotel Mercure, ubicado en la comuna de Santiago.

El encuentro se realizó en el Palacio Pereira y contó también con la participación del subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda. La cita se extendió por cerca de media hora, instancia en que las autoridades conversaron con Mustafa sobre el cuidado de la ciudad y destacaron su actuar.

Cabe recordar que el pasado jueves se difundió un video en redes sociales donde se observa al ciudadano jordano increpando a un sujeto que rayaba las paredes del recinto, advirtiéndole que no podía realizar ese tipo de acciones.

Ese mismo día, el ministro Undurraga manifestó su intención de conocer al protagonista del registro para “darle las gracias en persona“.

Durante esta jornada también se dio a conocer la identidad del ciudadano jordano, quien, tras reunirse con las autoridades, reiteró su postura frente a quienes dañan los espacios públicos.

“Rayar una muralla en la calle no es cultura chilena“, señaló Mustafa, agregando que continuará grabando e increpando a quienes dañen la ciudad.