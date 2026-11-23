El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este lunes una alerta de seguridad por vehículos de la marca Hyundai que podrían presentar una falla en la batería de alto voltaje.

La empresa Automotores Gildemeister SpA informó a la entidad fiscalizadora sobre la posible falla en vehículos Hyundai comercializados entre 2018 y 2022.

Se trataría de una “posible anomalía o defecto de fabricación interno en las celdas (módulos) de la batería de alto voltaje“.

Lo anterior podría implicar un riesgo para los consumidores, ya que, según explicó la empresa, en ciertas condiciones “podría producirse un cortocircuito eléctrico mientras el vehículo se encuentra estacionado o durante el proceso de carga, aumentando el riesgo de incendio”.

No obstante, se remarcó que, por el momento, no se ha registrado ningún accidente en los vehículos afectados.

¿Cuáles son los vehículos afectados?

De acuerdo con la alerta del Sernac, un total de 33 vehículos podrían presentar la falla en la batería de alto voltaje. Todos están en manos de los consumidores.

En concreto, la alerta corresponde a vehículos Hyundai del modelo Ioniq AE (EV), comercializados entre 2018 y 2022.

¿Qué hacer en caso de tener el modelo afectado?

Desde el organismo fiscalizador indicaron que quienes comprueben que tienen uno de los vehículos afectados deben comunicarse con la empresa. Los canales de contacto e información son los siguientes:

Teléfono (call center): 600 570 0007

Correo electrónico: servicioalcliente@gildemeister.cl

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La empresa realizará una intervención que consistirá en actualizar el software de la batería de alto voltaje. El Sernac señaló que el “reemplazo de la batería de alto voltaje es una medida poco probable y solo se efectuará en caso de ser necesario tras la verificación correspondiente”.

“La duración de la reparación es de aproximadamente 2 horas y no tiene costo adicional para los consumidores”, detallaron.