(EFE) – Jensen Huang regresó este lunes a la sede de Nvidia, ubicada en el estado de California, y recibió una cálida ovación de su personal tras su restitución como presidente y director ejecutivo del gigante tecnológico.

Huang fue recibido entre vítores y aplausos en la sede de la compañía, en Silicon Valley, según varios videos en redes sociales, en los que se ve a los empleados de la empresa congregados en el vestíbulo principal para darle la bienvenida.

“Voy a ser mejor director ejecutivo en este regreso“, se escucha decir a Huang en un video publicado en X por el vicepresidente de investigación de Nvidia, Ming-Yu Liu.

El empresario tuvo que abandonar sus cargos de presidente y director ejecutivo el pasado 12 de noviembre a causa del escándalo motivado especialmente por su relación con Alice Huang, ejecutiva de una empresa singapurense clienta de Nvidia que se cree que puede ser una colaboradora de Pekín.

La revelación que afecta al principal diseñador de chips estadounidense ha puesto el foco en la seguridad nacional en un momento en el que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, trata de coartar el acceso de China a los chips más avanzados para inteligencia artificial (IA).

El retorno de Huang ha recibido el apoyo expreso de Trump, quien calificó su restitución al cargo como “adecuada” para “garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”.

Huang tiene previsto comparecer el próximo 1 de diciembre ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos y dos días después ante el Senado para dar explicaciones en relación a las posibles amenazas para la seguridad nacional derivadas de su relación con Alice Huang.