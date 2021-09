Este viernes se generó una amplia controversia en el mundo político luego de que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, revelara que hizo uso del primer retiro de fondos previsionales, todo en medio del debate en torno al proyecto del cuarto retiro y que ha sido duramente rechazado por el Ejecutivo.

A esta situación se sumó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien también reconoció haber retirado su 10% de las AFP debido a una necesidad personal.

Ambos casos han sido profundamente criticados, sobre todo desde la oposición, considerando las presiones que ha impulsado el Gobierno para bloquear el avance del proyecto, que este lunes tendrá su discusión en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

A la lista de personeros del oficialismo que aprovecharon la medida de urgencia, se suma el ex abanderado presidencial de RN, Mario Desbordes, quien en conversación con La Red, reconoció que retiró el segundo y tercer 10% de los fondos de las AFP.

Lee también: “Predica, pero no practica”: Diversas reacciones al primer 10% retirado por el ministro de Hacienda

“Terminó la primaria y me reinstalé en mi oficina de abogados. Estoy lleno de posibles buenos clientes pero en estos dos meses los ingresos por supuesto no son lo que uno esperaría. Yo hice recién dos retiros, el segundo y el tercero. Y lo hice porque tengo que pagar cosas. La realidad mía la puede estar viviendo mucha gente”, aseguró el ex diputado.

Asimismo, Desbordes respaldó a los secretarios de Estado: “el ministro (Cerda) no era ministro y lo retiró en el marco de lo que era este proyecto, que yo peleé con dientes y uñas. En ese momento estaba convencido que no había otro alternativa. No sólo en los sectores populares”.

“Yo creo que en general la mayoría de la población que necesitó el primero y el segundo hoy está ayudada por el IFE y por los demás bonos”, reflexionó el ex candidato presidencial, agregando que no tiene claridad de si habría apoyado el cuarto retiro: “yo no soy quien, no tengo moral, porque sé que hay mucha gente que está necesitándolo igual”.