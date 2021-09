Diversas reacciones generó una entrevista al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en la que reveló que realizó el primer retiro del 10% de sus fondos previsionales.

En entrevista con Radio Bío Bío, el secretario de Estado explicó que “el primer retiro yo no estaba en el gobierno, en ese momento lo pude hacer”, y aseguró que pensó que se trataba de “una política totalmente transitoria”.

Desde el Ejecutivo respaldaron al titular de Hacienda unas horas más tarde. El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó que “él dice que hizo uso de este retiro, que además no fue cuestionado frente al Tribunal Constitucional, él no era ministro al hacerlo, y habrá tenido sus razones como más del 90% de la población que también lo hizo“.

En cambio, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado Marcos Ilabaca, sostuvo que “el señor ministro de Hacienda, uno de los principales opositores a los retiros, resulta que siendo funcionario público, siendo director de Codelco, ex director de presupuesto, sí retiró el primer 10%. ¿Por qué lo hace, señor ministro? ¿Lo hace porque desconfía del sistema? ¿Tenía grandes necesidades?”. Y continuó: “¿por qué le pone tanta presión a sus parlamentarios, si usted ya utilizó los mismos? Qué nivel de inconsecuencia, qué nivel de incomprensión de lo que están viviendo los chilenos y chilenas”.

El diputado del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez publicó en su cuenta de Twitter: “el Ministro de Hacienda Cerda es como el cura Gatica: predica, pero no práctica. La élite económica y política hace retiro del 10% para hacer negocio, pero a la gente del pueblo que de verdad lo necesita se lo niegan!!!”.

El Ministro de Hacienda Cerda es como el cura Gatica: Predica pero no práctica. La élite económica y política hace retiro del 10% para hacer negocio, pero a la gente del pueblo que de verdad lo necesita se lo niegan!!! pic.twitter.com/eKbduhat8y — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) September 24, 2021

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) explicó que la decisión que tomó el actual ministro de Hacienda tenía que ver con la idea de ahorrar sus fondos en un lugar más seguro. “El ministro no era ministro, por lo tanto no tenía la prohibición de sacarlo y con la educación financiera y la info legislativa que tenía al momento, tuvo el temor de que sus fondos fuesen expropiados o nacionalizados. Finalmente tomó la decisión de que podía ahorrarlos en otro instrumento más seguro, en una cuenta blindada”, aseguró.

El DC Matías Walker, en tanto, señaló que el ministro de Hacienda ejerció su derecho como cualquier otro ciudadano, ya que en ese momento no era ministro, y aprovechó de hacer un llamado a que “no le neguemos a personas que realmente necesitan (…) el poder ejercer el derecho a retirar, en este caso un cuarto retiro, tal como lo hizo él en su oportunidad”.

Leonardo Soto (PS) utilizó sus redes sociales para referirse a este hecho. Allí, el parlamentario escribió: “lo que no dice el Sr. Cerda es que cuando hizo el retiro del 10% era nada más ni nada menos que director de Codelco, designado por Piñera ¿El derecho a retiro de fondos de la AFP era una buena política para él, pero mala para el resto de los chilenos? #CuartoRetiroSinLetraChica. Ya”.

Lo que no dice el Sr Cerda es que cuando hizo el retiro del 10% era nada más ni nada menos que director de Codelco, designado por Piñera

¿El derecho a retiro de fondos de la afp era una buena política para él pero mala para el resto de los chilenos?#CuartoRetiroSinLetraChica Ya https://t.co/2OWK4C47bo — Leo Soto diputado (@LeoSotoChile) September 24, 2021

Alfonso de Urresti (PS) acusó que “esto demuestra la inconsistencia, la hipocresía de este Gobierno, un señor que en ese momento era director de Codelco, y que hoy es ministro de Hacienda, hizo este giro y nos decían que iba a ser catastrófico. El ministro de hacienda del señor Piñera hizo el primer retiro y nos quieren convencer de que no se puede hacer y que es malo para el país. Esto es impresentable, ojalá el ministro de Hacienda renuncie“.

Por último, el senador Iván Moreira (UDI) dijo que “lo que hizo el ministro de Hacienda cuando no era ministro, es lo que hicieron casi todos los chilenos, en eso no veo ningún inconveniente, porque la universalidad es para todos, guste o no guste”.

“Valoro que el ministro de Hacienda haya contestado con la verdad, creo que ha actuado correctamente: cuando no era ministro cobró el retiro del 10% y eso no tiene absolutamente ningún reproche, al contrario, fue universal, todos podían hacerlo”, concluyó.