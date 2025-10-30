Presidente de Republicanos se desmarca de Kaiser tras dichos sobre Bolivia: “No es momento de plantear salirse de acuerdos”

Arturo Squella abordó en CNN Chile Radio las recientes declaraciones del candidato del Partido Nacional Libertario, marcando distancia y llamando a la oposición a concentrar los esfuerzos en seguridad. Además, defendió el plan de José Antonio Kast para la "salida voluntaria" de irregulares: "Esperamos que 4 de cinco personas se vayan del país".

A pocas semanas de la elección presidencial y parlamentaria, la tensión entre las candidaturas de oficialismo y oposición sigue escalando.

El foco este jueves estuvo en el candidato Johannes Kaiser, quien durante un acto de campaña realizado hace unos días en la ciudad de Osorno, planteó la necesidad de que Chile se retire de diversos acuerdos, incluyendo tratados internacionales, la ONU, el Tratado de Escazú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que generó inmediatas críticas, como las del senador Manuel José Ossandón (RN).

Mientras destacaba su plan de seguridad, el también diputado aseguró que, de llegar a La Moneda, va a “cerrar la frontera con Bolivia”.

En este contexto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió en CNN Chile Radio a los dichos de Kaiser y a la estrategia de su sector, reafirmando el foco en la seguridad y el plan de expulsiones de irregulares propuesto por José Antonio Kast.

Lee también: Johannes Kaiser promete cerrar la frontera con Bolivia y advierte: “Le van a tener que cambiar el nombre a la capital porque La Paz no va a ser”

¿Distanciamiento por política exterior o foco en el crimen organizado?

Arturo Squella abordó el tono de Johannes Kaiser, marcando una clara diferencia con la postura del Partido Republicano, cuyo foco principal está puesto en la crisis de seguridad.

“Uno no tiene por qué compartir en el fondo todos los tonos o las maneras de plantear las cosas”, partió señalando Squella, y precisó que la tienda que preside no tiene en su programa la salida de ningún tratado u organización internacional.

El líder republicano fue enfático al establecer la prioridad de su sector en la actual coyuntura nacional: “Si es que nos desviamos de nuestro propósito de enfrentar con toda la fuerza del Estado al crimen organizado, no es el momento para andar planteando salirse de ningún tipo de acuerdo, de tratado, de organización o de nada”.

En esa línea, Squella insistió en que la relevancia de la elección presidencial es justamente combatir las bandas criminales, por lo que desviar la atención hacia temas de política exterior resulta contraproducente.

#CNNChileRadio | Arturo Squella, Republicanos, con relación a dichos de Kaiser sobre Bolivia y la ONU: “Nosotros no tenemos en nuestro programa salirnos de ningún organismo internacional. Tener buena relación con los vecinos es bastante positivo”. 📡Sigue la señal aquí… pic.twitter.com/G9sUMZGOVH — CNN Chile (@CNNChile) October 30, 2025

Llamado a la unidad y justificación del tono opositor

Consultado sobre la dificultad de lograr la unidad opositora, especialmente en un eventual balotaje o para la tarea parlamentaria, debido a declaraciones como las de Kaiser —quien incluso lanzó advertencias a Bolivia—, Squella hizo un llamado a enfocarse en el adversario del sector.

Respecto a la posición de Kaiser sobre Bolivia, donde afirmó que “La Paz lo van a pasar muy mal”, el presidente republicano contrastó: “A mí me pasa con Bolivia algo muy distinto. Los resultados que vi de la elección de Bolivia me llenan de esperanza” (en referencia al presidente electo Rodrigo Paz). Agregó que una buena relación con el país vecino es clave, sobre todo para la colaboración en el control fronterizo.

Squella minimizó la controversia, incluyendo la dura crítica del senador Ossandón a Johannes Kaiser (quien afirmó que “habla estupideces”), señalando que la oposición debe concentrarse en el gobierno actual. “Tienes que volver a identificar a quién tienes al frente. Y al frente tenemos a una persona que pretende continuar el gobierno de Gabriel Boric, pero potenciado nada menos que con una militante del Partido Comunista (Jeannette Jara)”.

El presidente de Republicanos también abordó el tono duro que ha adoptado la campaña de Evelyn Matthei, luego de que su jefe de campaña, Diego Paulsen, calificara al gobierno como de “atorrantes”. Si bien reconoció que la palabra “no es perfecta, no es adecuada”, la justificó como un reflejo de la indignación ciudadana.

“Cuando uno conversa con las personas en la calle, y particularmente lo puedo decir en calidad de candidato (en la Región de Valparaíso), la verdad es que esa palabra termina siendo corta respecto a lo que uno escucha en la calle”, argumentó Squella, desvinculando el uso del término con cualquier acepción “clasista”, y atribuyéndolo a la “ineptitud y a la incapacidad que han tenido de gobernar”.

Lee también: Bárbara Figueroa desmiente supuesta petición del PC de indultar a Hernández Norambuena: “No es real, no existe ninguna solicitud”

El plan de expulsión de Kast: una “salida voluntaria” forzada

Sobre el plan de José Antonio Kast de expulsar a todos los irregulares, Squella desestimó las críticas de que sería una medida imposible de materializar y explicó que la estrategia se basa principalmente en desincentivar la permanencia de los extranjeros en situación ilegal.

“No es una caricatura, porque el asunto es que materialmente esos aviones con irregulares que están acá en Chile no pueden aterrizar en otro lado que es el país de destino”, reconoció Squella, pero explicó que el plan contempla no solo la interrupción del flujo migratorio a través del “Escudo Fronterizo”, sino también la generación de un escenario de “salida voluntaria” para los irregulares ya presentes en el país.

“Nuestras expectativas basadas en datos relevantes es que de cinco personas cuatro decidan tomar sus cosas y irse porque si es que en el fondo nosotros tenemos que expulsarlo, tal como lo dijimos ayer en detalle, se va a tener que ir con lo puesto, y sus bienes en el fondo van a tener que quedar acá”, detalló Squella.

El presidente republicano enfatizó que la medida principal será la retirada de beneficios estatales: “Cuando tú le dices a una persona que no va a tener acceso a los servicios que presta el Estado y que hoy día incluso cuentan hasta con privilegio respecto de los chilenos, evidentemente que tú te empiezas a cuestionar si es que esa persona voluntariamente le conviene salir del país”.