Ossandón critica a Kaiser por dichos contra Bolivia: “Habla estupideces. Se me hace difícil votar por él en segunda vuelta”

El militante de RN, Manuel José Ossandón, abordó en CNN Prime los dichos del candidato del Partido Nacional Libertario contra Bolivia. "Me parece un fanático e irresponsable. Decir que La Paz no se va a llamar La Paz, ¿qué, lo está amenazando? ¿Qué va a hacer? Cuando habría que explicarle qué son los autos chutos", afirmó.

El excandidato presidencial y militante de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se refirió a los dichos del abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sobre su propuesta de cerrar la frontera con Bolivia.

Consultado por la periodista Mónica Rincón en CNN Prime sobre cómo valora las palabras del diputado del PNL, respecto al anuncio que hizo en un acto de campaña en Osorno, donde señaló: “Vamos a cerrar la frontera con Bolivia. Se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno . Y si lo vuelven a hacer, si lo vuelven a pasar a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre de la capital porque La Paz no va a ser”.

Ossandón respondió que es “difícil” comprometer un apoyo en una eventual segunda vuelta luego de estos comentarios.

“Una persona que está hablando de esa cantidad de estupideces, o sea, mira lo que le están diciendo a los bolivianos. Al revés, lo que tenemos que hacer es integrarnos con Bolivia. Somos países hermanos”, señaló.

#CNNPrime | Manuel José Ossandón, presidente del Senado, por dichos de Kaiser sobre Bolivia: "Se me hace difícil votar por él en segunda vuelta. Una persona que está hablando esa cantidad de estupideces"

Por tanto, reiteró que es complejo adherir a su candidatura: “Se me hace difícil votar por él en segunda vuelta. Una persona que está hablando esa cantidad de estupideces”

“Me parece un fanático e irresponsable. Decir que La Paz no se va a llamar La Paz, ¿qué lo está amenazando? ¿Qué va a hacer? Cuando habría que explicarle qué son los autos chutos. Él supongo que sabe que la mayoría de los autos que se venden en Iquique —que no son robados— ingresan en forma irregular a Bolivia porque tienen un muy alto impuesto de ingresos”, subrayó.

Por otro lado, respecto al rechazo de Kaiser a la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el senador sostuvo que, si alcanzara ese puesto, sería un honor para Chile, independiente de que sea de izquierda, “no es un pecado mortal”.