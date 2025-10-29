Johannes Kaiser promete cerrar la frontera con Bolivia y advierte: “Le van a tener que cambiar el nombre a la capital porque La Paz no va a ser”

El anunció lo hizo en medio de un acto de campaña en Osorno, donde ante cientos de adherentes, apuntó contra el gobierno de Gabriel Boric, Michelle Bachelet y prometió una serie de cambios en el país.

El candidato presidencial Johannes Kaiser prometió que, en caso de llegar a La Moneda, cerrará la frontera nacional con Bolivia.

El anunció lo hizo en medio de un acto de campaña en Osorno, donde ante cientos de adherentes, apuntó contra el gobierno de Gabriel Boric, Michelle Bachelet y prometió una serie de cambios en el país.

“Vamos a cerrar la frontera con Bolivia. Se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno”, anunció.

Y agregó: “Nunca más. Y si lo vuelven a hacer, si lo vuelven a pasar a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre de la capital porque La Paz no va a ser”.

La “venganza” de Kaiser

En su discurso, Kaiser también aseguró que se iban a “vengar” de la actual administración. “Nosotros vamos a recuperar el país que nos quitaron y lo vamos a transformar en un país mejor que el que nos quitaron”, indicó.

“Esa va a ser nuestra venganza, damas y caballeros. Y el profe Artés va a poder dar clase, si se le ocurre alzarse contra el orden, le va a poder dar clase, el profe Artés le va a poder dar clase al Partido Comunista en una de esas maravillosas prisiones que vamos a generar”, agregó.

En la misma línea, el parlamentario aseguró que en dichas prisiones, “para más remate, porque va a ser mucho peor de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar, porque van a tener que trabajar y cuando salgan les vamos a tirar contratos de trabajo así.

“Damas y caballeros, esa va a ser nuestra venganza. Nuestra venganza va a ser que ellos vean que esa bandera que se sacaron de buena parte es respetada en todo el planeta”, cerró.