Barbara Figueroa desmiente supuesta petición del PC de indultar a Hernández Norambuena: “No es real, no existe ninguna solicitud”

En entrevista con CNN Chile Radio, la secretaria general del PC recalcó que no ha habido "ninguna gestión". “No sé en qué minuto pasó a ser eso un tema relevante hoy. O sea, en ningún debate presidencial se había consultado, por eso me llama profundamente la atención".

Este martes, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, rechazó tajantemente que la colectividad haya pedido indultar a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

En entrevista con CNN Chile Radio, Figueroa partió cuestionando lo señalado durante el pasado debate presidencial. “Hubo una tremenda imprecisión por parte del periodista Iván Valenzuela (…) porque no había ninguna gestión del PC respecto de solicitar el indulto; yo no sé de dónde sacó él esa información”.

“Yo creo que es muy necesario que se precise. Yo insisto, espero que haya sido un error, una imprecisión, una falta de manejo de toda la información por parte de Iván Valenzuela, pero lo cierto es que planteó algo que no es real. No existe ninguna solicitud del PC pidiendo el indulto a Hernández”, agregó.

En esta línea, cuestionó que el tema se ponga sobre la palestra: “No sé en qué minuto pasó a ser eso un tema relevante hoy día. O sea, en ningún debate presidencial se había consultado, por eso me llama profundamente la atención lo que ha planteado Valenzuela. No hubo consulta al partido y eso nos obliga a tener que desmentirlo públicamente”.

Por otra parte, descartó que la idea estuviera en carpeta ante un eventual triunfo de Jeannette Jara en las próximas elecciones presidenciales. “Yo ni siquiera voy a discutir si se va a pedir, porque eso no se ha pedido. (…) Lo que ha planteado la candidata no tiene ninguna contradicción con lo que ha planteado el partido”.

—¿No es pertinente la pregunta considerando el rol que el PC puede tener en un eventual gobierno de Jeannette Jara, siendo ella militante del Partido Comunista?

—Chile tiene que acostumbrarse al ejercicio de una democracia sana y una democracia sana significa entender, en primer lugar, que uno no es dueño de los candidatos porque ellos tengan militancia. Jeannette Jara hoy día es candidata de más de nueve partidos.

“En los gobiernos en los que hemos estado los comunistas, no hemos pedido ni más ni menos. Hemos sido de los partidos que, en general, no hace ningún tipo de alusión pública frente a los cambios que se han hecho, excepto en situaciones muy particulares y, por lo tanto, hemos actuado con total sentido de la responsabilidad”, añadió.

