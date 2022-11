Esta jornada, el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, concurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados para entregar sus argumentos respecto a las acusaciones en su contra. Cabe señalar que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), en conjunto con la Coordinadora de Víctimas y Familares de Trauma Ocular, la Agrupación de Víctimas de Violencia por parte de Agentes del Estado (AVIDVAE) y la Coordinadora de Víctimas de Perdigones presentaron una querella contra el abogado.

Esto, ya que apuntan a que Micco relativizó las violaciones a los derechos humanos tras declarar que en Chile no existían violaciones sistemáticas a los DD.HH. en el contexto de la crisis social.

“Yo no vengo en calidad de fiscal, muchísimo, menos de verdugo, pero lo que quiero decir es que son hechos públicos y notorios, que fueron los convencionales del Partido Comunista quienes me pidieron la renuncia en atención a que ellos consideraban que era relativizar las violaciones a los derechos humanos porque yo señalé que no había, hasta el día de hoy, que acá hubo un plan concertado para atacar masivamente a la población civil pactando la impunidad”, expresó.

Asimismo, añadió que “quienes se opusieron a mi elección desde el primer día dijeron, bueno, fue elegido con votos de gente que no es de izquierda. Esa misma noche se dijo, y mi sentencia de muerte fue dictada: El señor Micco está aquí para defender los intereses y los planteamientos del presidente Sebastián Piñera. Esto fue dicho tres meses antes del inicio de la peor crisis en relación con los DD.HH. que ha tenido el país. No es mi persona, sino lo que yo representaba y sigo representando”.

“Quiero preguntarles a todos los chilenos y chilenas qué fuerza política habla de la refundación de Carabineros, qué fuerza política dice que son sistemáticas las violaciones a los derechos humanos, qué organismo internacional lo dice. Quién hoy día se opone al estado de excepción constitucional, quién está presentando los decretos para sacar de indulto a los supuestos presos políticos. Por esas cuatro razones, al instituto, porque no fue a mí, porque esto era un acuerdo del instituto, fuimos objeto de una brutal persecución”, agregó.

Finalmente, zanjó que “los derechos humanos pertenecen a todos los chilenos y chilenas. Cualquiera puede dirigir el INDH, el único límite es que lo respete y no justifique violaciones a los DD.HH. aquí, pero en ninguna parte del mundo tampoco. Y si es una persona de izquierda, derecha, agnóstico, ateo, eso no puede tomarse en cuenta al momento de determinar quienes son los llamados a defender los DD.HH. Es el pueblo de Chile el que tiene que tomar esa decisión”.

Sobre aquello, el diputado de la DC, Miguel Ángel Calisto, expresó que: “Nosotros queremos relevar la figura de Sergio Micco, un representante histórico en la defensa de los derechos humanos. Su coherencia permitió presentar muchas querellas contra la dictadura, junto a muchos defensores de la democracia en ese minuto y hoy en medio de contingencia, cuando se genera un estallido social, fue como director del instituto quien presentó querellas contra organismos del estado por situaciones de abuso y de violaciones de DD.HH”.

En esa línea, la diputada del PC, Lorena Pizarro, sostuvo “yo también pedí la renuncia del señor Sergio Micco y lo hice con la absoluta convicción de que en Chile no se estaban respetando los derechos humanos y que su silencio significaba complicidad. Y quiero hacer un símil, en la dictadura cívico militar los tribunales de justicia ni ningún juez tomó una sola arma para asesinar o hacer desaparecer, pero su conducta y su actitud permitieron que en Chile se violaran de manera sistemática los derechos humanos”.

