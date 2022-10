La diputada Lorena Pizarro (PC) conversó con CNN Chile sobre el quiebre del acuerdo que pondría a su homóloga, Karol Cariola, en la presidencia de la Cámara. “El PC y su bancada da cumplimiento a todos los acuerdos en los que se compromete porque lo que se pone en juego es la credibilidad de los sectores políticos (…) me parece gravísimo que este acuerdo no se cumpla y creo que todo lo que se ha esgrimido son excusas. Me parece peligroso que el anticomunismo sea el eje de esto (…) no hay ninguna situación diferente respecto a lo que fue el inicio en marzo”, señaló la parlamentaria, quien advirtió que la querella contra Sergio Micco “no puede ser un argumento para fracturar el acuerdo”.