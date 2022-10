Esta jornada, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, calificó de “irrespetuoso con el presidente” el proyecto presentado por la UDI para respaldar al ex director del INDH, Sergio Micco en el marco de la querella interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

En conversación con La Tercera, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó que: “Discrepo, con el mismo respeto que ella profesa por mí, yo le digo que la información en base a la cual se construyó ese proyecto de resolución es recopilación de prensa donde declaraciones del propio Sergio Micco demuestran que sus derechos fundamentales fueron violados en el INDH y por un contubernio que se generó para sacarlo del cargo dos semanas antes de que él cesara la presidencia”.

Lee también: Ministra Uriarte califica de “irrespetuoso con el presidente” proyecto presentado por la UDI para respaldar a Micco

Asimismo, añadió que esto último “lo reconocieron incluso personas tan importantes como el ex presidente Lagos. A mí me parece que no hay ninguna falta de respeto, es solamente una muestra de respaldo a una persona que fue importante en una institución que ha sido desacreditada y de alguna manera vulnerada en su esencia, que es el INDH por personas cercanas al actual presidente de la República, por personas cercanas más bien al actual oficialismo. No hay una falta de respeto en exponer hechos, son de público conocimiento por varios actores y por el propio afectado”.

Cabe recordar que el proyecto de resolución de la UDI acusaba que la salida de Micco estuvo vinculada a “una burda operación política orquestada desde el propio Ejecutivo, con el ánimo de instalar a un consejero afín al programa como director, desconociendo, por lo demás, el carácter de autónomo e independiente del que goza por ley”. Esto, en el marco del acuerdo oficialista donde Karol Cariola (PC) asumiría la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde existe resistencia por parte de la DC y del PDG.