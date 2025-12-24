Sedini defiende rol de Primera Dama tras dichos de Karamanos, pero dice que aún no tienen detalles sobre cómo ejercerá

La vocera de la "Moneda Chica" respondió a los comentarios de la excoordinadora sociocultural de la Presidencia, quien fue crítica del cargo en el que estuvo.

Los comentarios de Irina Karamanos, excoordinadora sociocultural de la Presidencia -y expareja del Presidente Gabriel Boric–, pusieron una vez más sobre la palestra el cargo de Primera Dama a propósito de la asunción del presidente electo José Antonio Kast y, con ello, de su esposa, Pía Adriasola, en un cargo que había quedado atrás en la administración actual.

A través de una publicación en su cuenta de X, Karamanos expresó que Adriasola tendría “un dilema” frente a ella al tener que elegir entre la austeridad prometida por el mandatario electo y el preservar una tradición a su juicio anacrónica.

“Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que -retrocediendo el reloj- llena el “vacío” dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”, escribió.

Su opinión levantaría rápidamente una serie de reacciones. En el sector de Kast, parlamentarias criticaron lo “audaz” de sus dichos, mientras que desde el oficialismo relevaron la figura y el símbolo que significa el cargo.

Primera Dama en el Gobierno de Kast

Mara Sedini, vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), también conocida como la Moneda Chica, comentó que aún no hay planes específicos respecto del cargo de Primera Dama y que “la mirada de austeridad” no solo será aplicada en este caso.

“El rol de Primera Dama en la tradición chilena es algo profundo, sincero y cercano a la gente más vulnerable”, dijo la vocera.

En cuanto a Pía Adriasola, Sedini expresó que “es una persona con una vocación tremenda de servicio. Esto es una familia muy cercana al servicio público y ella va a profundizar en la cercanía con los que más lo necesitan, con la gente más vulnerable, y estamos seguros de que hará una gran labor en ese sentido”.

“Creo que le queda claro a toda la ciudadanía, a todos los chilenos, el gran rol que han tenido muchas mujeres de manera transversal en las ideologías políticas, de distintos partidos, de distintas generaciones, en distintos años, con distintas miradas y en el único gobierno donde no vimos ese tipo de presencia fue en el de Gabriel Boric. Lo importante son los legados, lo importante es estar con la gente, y finalmente hacer aporte a nuestra sociedad, y si una Primera Dama tiene la capacidad de hacerlo, bienvenido sea”, agregó.