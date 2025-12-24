País oficialismo

Irina Karamanos reaparece y se refiere a la “austeridad” del futuro gobierno: “Parece todo un dilema el de Pía…”

24.12.2025 / 08:06

A través de su cuenta de X, Karamanos dejó un mensaje para la futura primera dama.

La excoordinadora sociocultural de la Presidencia -y expareja del Presidente Gabriel BoricIrina Karamanos, abordó el arribo del Presidente electo, José Antonio Kast, a La Moneda.

A través de su cuenta de X, Karamanos abordó la “austeridad” de la futura administración, y además deslizó un mensaje para la futura primera dama, María Pía Adriasola.

En su publicación, aseguró que “parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que-retrocediendo el reloj-llena el ‘vacío‘ dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el Palacio”.

Finalmente, Karamanos señaló que “que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea“.

