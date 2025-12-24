Cicardini responde a Karamanos por la figura de la primera dama: “Los símbolos importan cuando sirven a las personas”

La diputada del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini, comentó la controversia generada tras la intervención de la académica Irina Karamanos sobre la figura de la primera dama. “Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile”, señaló.

El oficialismo también se refirió a las declaraciones de la excoordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, en relación con el debate sobre la figura de la primera dama.

La diputada del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini, se refirió a la controversia y expuso: “Si una mujer no quiere ser primera dama, está bien. Pero eso no significa que nadie pueda serlo. Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile”.

Y enfatizó: “Los símbolos importan cuando sirven a las personas. Si la pareja del Presidente quiere asumir ese rol y trabajar por la gente, ¿por qué impedirlo? Pongamos la energía donde de verdad importa y guardemos espacio para defender conquistas que de verdad son relevantes”.

¿Qué dijo Irina Karamanos?

A través de su cuenta en X, la académica publicó: “Parece todo un dilema el de Pía (Adriasola): salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que —retrocediendo el reloj— llena el ‘vacío’ dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”.