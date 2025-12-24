Diputadas de oposición responden a Karamanos por rol de la primera dama: “El silencio es señal de madurez política”

Las diputadas de oposición Constanza Hube y Sofía Cid respondieron a la académica Irina Karamanos tras una publicación en X, en la que expuso sus cuestionamientos al rol de la primera dama.

Las declaraciones de la excoordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, generaron reacciones en la actual oposición.

La diputada electa de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Constanza Hube, respondió: “Parece bien audaz, por decir lo menos, que la expareja del Presidente Gabriel Boric, quien reemplazó la institución de la primera dama y la sustituyó por un gabinete con su propio nombre, venga a hacer críticas tan desafortunadas. A veces, el silencio es señal de madurez política”.

Por su parte, la parlamentaria (IND-Partido Republicano), Sofía Cid, complementó: “En su caso, es una clara muestra de que son más importantes las agendas personales para saltar a la fama que el sentir nacional”.

Desde su visión, Karamanos, en vez de fortalecer un trabajo histórico, “optó por una oficina personal que generó confusión, polémica y ningún legado claro. Esta desconexión con la realidad le hace daño a Chile”, y agregó que, más allá del retorno de una figura y del protocolo, el cargo de primera dama “ha significado compromiso social, cercanía con la ciudadanía y apoyo concreto a quienes más lo necesitan. Lo que falló aquí no fue el cargo, fue la ideología que lo quiso borrar”.

¿Qué dijo Irina Karamanos?

A través de su cuenta de X, la académica publicó: “Parece todo un dilema el de Pía (Adriasola): salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que —retrocediendo el reloj— llena el ‘vacío’ dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”.