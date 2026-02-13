Reo liberado por error en Viña del Mar se entrega a la justicia y vuelve a quedar en libertad tras pagar fianza de $500 mil

El imputado se presentó voluntariamente ante el tribunal este viernes y cumplió con el pago de la fianza, quedando sujeto a las medidas cautelares impuestas por la justicia.

Se trata de Felipe Díaz Vivanco, imputado por robo, quien había sido liberado el jueves durante su control de detención en el Juzgado de Garantía de la Ciudad Jardín, pese a que la jueza de la instancia, Leticia Morales, había ordenado su ingreso a prisión.

El error se produjo cuando un gendarme, encargado de su custodia y traslado, lo liberó al finalizar la audiencia.

Tras el incidente, Díaz se presentó voluntariamente ante el tribunal este viernes y cumplió con el pago de la fianza, quedando sujeto a las medidas cautelares impuestas por la justicia, recogió Radio Biobío.

Este episodio es el segundo error de liberación registrado en menos de una semana y se suma a un historial de al menos siete casos similares en el último año, incluyendo la excarcelación de un sicario vinculado al Tren de Aragua.

Las autoridades del gobierno han tomado medidas ante la repetición de estos errores, incluyendo la suspensión de las vacaciones de altos mandos de Gendarmería, mientras se revisan los protocolos de custodia y liberación de reos para evitar nuevos incidentes que afecten la seguridad pública.