Detenido es liberado por error tras audiencia en juzgado en Viña del Mar: Es el segundo caso registrado en una semana

El Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz Lamartine, anunció que el funcionario que habría liberado al imputado será sumariado y los antecedentes se entregarán a la Fiscalía.

La justicia enfrenta nuevamente un fallo en la custodia de imputados.

Este jueves, Felipe Díaz Vivanco, quien debía permanecer detenido, fue liberado por error tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

El imputado fue trasladado a la sala de audiencias 3 por un gendarme encargado de su custodia.

Al concluir el control de detención, el funcionario lo dejó en libertad, a pesar de que la jueza de la instancia, Leticia Morales, había ordenado su ingreso a prisión, recogió Radio Biobío.

El Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz Lamartine, anunció que el funcionario responsable será apartado de sus funciones y sometido a un sumario.

Además, informó que los antecedentes serán entregados a la Fiscalía para determinar si hubo alguna acción premeditada detrás de la liberación.

Se trata del segundo error de este tipo en la semana.

Días atrás, en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, otro imputado fue liberado pese a contar con una orden de detención vigente.

En esa ocasión, la confusión surgió porque un sujeto usurpó la identidad de otra persona, hecho que no fue detectado por la Fiscalía, la Defensoría, Gendarmería ni el tribunal.