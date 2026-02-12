Gobierno presentará denuncia ante el Ministerio Público tras error en la liberación de internos

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, tras la reunión extraordinaria con el alto mando institucional de Gendarmería luego de la liberación errónea de dos personas en menos de 24 horas, detalló una serie de medidas, entre las que destacan acciones judiciales y la suspensión de vacaciones para esclarecer los hechos.

Durante este jueves, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, sostuvo una reunión extraordinaria con el alto mando institucional de Gendarmería, tras el caso de las dos personas que debían quedar en prisión preventiva y que fueron liberadas, una en Santiago y la otra en Viña del Mar, en menos de 24 horas.

Entre las medidas que se llevarán a cabo tras estos sucesos, el subsecretario Muñoz anunció que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que “se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o a algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades”.

Lee también: Director de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación por error de imputado con orden de detención

“Aquí hay que recordar, además, que hay tipos penales específicos a partir del artículo 299 del Código Penal, que castigan como delito a los custodios que, de manera negligente o coludida con aquel a quien se le otorga la libertad, no cumplen con su deber como funcionarios públicos”, remarcó.

Lee también: Detenido es liberado por error tras audiencia en juzgado en Viña del Mar: Es el segundo caso registrado en una semana

Respecto de la suspensión de vacaciones de los altos mandos de la institución penitenciaria, sostuvo que se debe a una reunión que se realizará el 16 de febrero y detalló: “Vamos a desplegarnos a través de las subdirecciones para verificar que cada una de estas instrucciones haya bajado hasta el último funcionario o funcionaria que tiene trato directo”.