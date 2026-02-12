Gobierno ordena suspensión de vacaciones para las jefaturas de Gendarmería tras casos de liberaciones por error de imputados

La decisión fue adoptada luego de una reunión de emergencia encabezada por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien instruyó que todos los mandos deberán estar operativos desde el lunes para supervisar el cumplimiento de nuevas medidas.

El Gobierno ordenó este jueves la suspensión inmediata de las vacaciones de las jefaturas de Gendarmería en medio de la polémica generada tras una seguidilla de liberaciones erróneas de imputados que se arrastran desde el segundo semestre de 2025.

La decisión fue anunciada tras una reunión telemática de emergencia encabezada por el subsesecretario de Justicia, Ernesto Muñoz Lamartine, quien instruyó que todos los mandos deberán estar operativos el lunes para supervisar personalmente el cumplimiento de nuevas directrices.

La medida se conoció luego de que este jueves se registrara otro caso en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar.

El episodio ocurrió mientras autoridades afinaban un paquete de medidas para frenar estos errores.

Pese a las críticas, el Gobierno confirmó que el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, mantiene el respaldo del Ejecutivo.

Gobierno interpone denuncia y se refuerzan medidas en Gendarmería

Muñoz informó que se presentaron antecedentes ante el Ministerio Público para determinar si en los últimos hechos existió dolo o una acción concertada, más allá de fallas administrativas.

Además, anunció que se instruyó una doble revisión obligatoria de todas las órdenes judiciales y que no solo responderán los funcionarios directamente involucrados, sino también sus superiores jerárquicos.

“Todos los que estén involucrados se les va a aplicar la destitución o el traslado”, advirtió.