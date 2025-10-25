Recorte fiscal: Republicanos adelantan que esta semana habrá indicaciones detalladas en debate presupuestario en el Congreso

El debate electoral y el presupuestario se han cruzado en distintos puntos ante las propuestas de reducción del gasto fiscal que han propuesto algunos candidatos presidenciales. En ese sentido, desde Republicanos esperan presentar en la comisión mixta "varias indicaciones detalladas" sobre cómo esperan recortar gasto.

Las elecciones de este año han puesto sobre la mesa diversos debates en torno a seguridad, migración o economía. Sobre la primera, existe cada vez mayor consenso en distintas medidas necesarias para hacer frente a un aumento en el nivel de violencia de los delitos que hoy sufre el país.

Es por ello que, de alguna manera, la discusión pública avanzó hacia la economía, específicamente poniendo énfasis en la labor del Estado; cómo hacerlo más eficiente se ha convertido en un pie forzado para las distintas candidaturas.

En esa materia, quien abrió una arista a discutir fue el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, quien presentó una propuesta de recorte fiscal de 6 mil millones de dólares en 18 meses.

De esta manera el “hacer eficiente” al Estado y hacer recortes se han vuelto una sola gran cosa en el debate público, más allá de que Kast no es quien ha propuesto el recorte más grande sino el candidato nacional libertario Johannes Kaiser: entre 12 y 15 mil millones de dólares anuales.

Más allá de los montos, el candidato republicano ha evitado explicar el detalle de un recorte de esa magnitud, asegurando que si lo hace público el Gobierno hará lo posible por trancar esas propuestas.

Pero la discusión no solo se ha llevado adelante en el ámbito electoral, pues el propio Presidente Gabriel Boric y algunos de sus ministros han emplazado a Kast a explicar un recorte de ese nivel. Las increpaciones llegaron a su máximo punto cuando en cadena nacional el mandatario, sin mencionarlo directamente, entró a la arena electoral criticando un recorte fiscal de 6 mil millones de dólares en 18 meses. El único que ha propuesto eso es el abanderado republicano.

Debate presupuestario se mezcla con el electoral

En paralelo, el Congreso tiene que tramitar la Ley de Presupuesto 2026, una que dejó su primera polémica al no disponerse de lo comúnmente llamado “glosa republicana”, un monto de libre disposición para el gobierno entrante que permite la instalación del mismo y algunas primeras medidas.

En Aquí Se Debate, el diputado Agustín Romero del Partido Republicano adelantó que esta semana (27 de octubre) esperan presentar una serie de indicaciones “detalladas” con recortes fiscales.

“La próxima semana nosotros vamos a comenzar la discusión del presupuesto en la comisión mixta en la Cámara de Diputados. Y ahí van a ver lo que nosotros vamos a hacer. Hemos estado trabajando concientemente en lo que tenemos que rebajar”, adelantó el diputado.

En ese sentido, aseguró que presentarán “varias indicaciones” con detalles claros.